https://ria.ru/20240424/zapad-1942098563.html

Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так"

Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так" - РИА Новости, 24.04.2024

Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при сравнении последних достижений России и Запада в сфере обороны создается впечатление, что с Западом не все в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:19

2024-04-24T17:19

2024-04-24T17:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при сравнении последних достижений России и Запада в сфере обороны создается впечатление, что с Западом не все в порядке. "Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании оборонно-промышленной базы за два года... и чего достиг Запад, я думаю, что у Запада что-то не так", - отметил министр в интервью газете Guardian. По его мнению, пик военно-промышленного производства у союзников Киева не будет достигнут до конца 2024 года. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние санкций, введенных Западом, и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий кулеба, нато, в мире