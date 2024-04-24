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Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так" - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/zapad-1942098563.html
Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так"
Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так" - РИА Новости, 24.04.2024
Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при сравнении последних достижений России и Запада в сфере обороны создается впечатление, что с Западом не все в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:19
2024-04-24T17:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий кулеба
нато
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при сравнении последних достижений России и Запада в сфере обороны создается впечатление, что с Западом не все в порядке. "Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании оборонно-промышленной базы за два года... и чего достиг Запад, я думаю, что у Запада что-то не так", - отметил министр в интервью газете Guardian. По его мнению, пик военно-промышленного производства у союзников Киева не будет достигнут до конца 2024 года. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние санкций, введенных Западом, и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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россия, украина, дмитрий кулеба, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, В мире
Кулеба заявил, что у Запада в сфере ОПК "что-то не так"

Кулеба: если сравнивать с ОПК России, кажется, что у Запада что-то не так

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при сравнении последних достижений России и Запада в сфере обороны создается впечатление, что с Западом не все в порядке.
"Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании оборонно-промышленной базы за два года... и чего достиг Запад, я думаю, что у Запада что-то не так", - отметил министр в интервью газете Guardian. По его мнению, пик военно-промышленного производства у союзников Киева не будет достигнут до конца 2024 года.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщала, что Россия преодолела влияние санкций, введенных Западом, и теперь производит больше ракет, чем до начала СВО, а также больше боеприпасов, чем в США и Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ
Истерика на фоне агонии не поможет Западу
20 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий КулебаНАТОВ мире
 
 
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