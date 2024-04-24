https://ria.ru/20240424/zapad-1942069689.html

Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор

Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор - РИА Новости, 24.04.2024

Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор

Многие постсоветские страны считают, что Запад их не обманет, как и пообещал, но прошлые примеры уже показали неизбежность западного обмана, заявил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:03

2024-04-24T16:03

2024-04-24T16:03

в мире

илан шор

молдавия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многие постсоветские страны считают, что Запад их не обманет, как и пообещал, но прошлые примеры уже показали неизбежность западного обмана, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Постсоветские страны считают многие: "Со мной так не поступят". Почему? Потому что им так обещали. "Вот я точно не буду, извиняюсь за выражение, лохом, которого так обманут". Все будут. Они (Запад) уже доказали на всех примерах: для них мы - это другая сторона мира. Их задача - нас обезвредить, погладить и потом закинуть в клетку", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240419/zapad-1941046690.html

молдавия

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Кирилл Волков

в мире, илан шор, молдавия