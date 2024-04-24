Рейтинг@Mail.ru
Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/zapad-1942069689.html
Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор
Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор - РИА Новости, 24.04.2024
Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор
Многие постсоветские страны считают, что Запад их не обманет, как и пообещал, но прошлые примеры уже показали неизбежность западного обмана, заявил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:03
2024-04-24T16:03
в мире
илан шор
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многие постсоветские страны считают, что Запад их не обманет, как и пообещал, но прошлые примеры уже показали неизбежность западного обмана, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Постсоветские страны считают многие: "Со мной так не поступят". Почему? Потому что им так обещали. "Вот я точно не буду, извиняюсь за выражение, лохом, которого так обманут". Все будут. Они (Запад) уже доказали на всех примерах: для них мы - это другая сторона мира. Их задача - нас обезвредить, погладить и потом закинуть в клетку", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240419/zapad-1941046690.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илан шор, молдавия
В мире, Илан Шор, Молдавия
Страны бывшего СССР ошибочно считают, что Запад их не обманет, заявил Шор

Шор: страны бывшего СССР считают, что Запад с ними честен, но он их обманет

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Многие постсоветские страны считают, что Запад их не обманет, как и пообещал, но прошлые примеры уже показали неизбежность западного обмана, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Постсоветские страны считают многие: "Со мной так не поступят". Почему? Потому что им так обещали. "Вот я точно не буду, извиняюсь за выражение, лохом, которого так обманут". Все будут. Они (Запад) уже доказали на всех примерах: для них мы - это другая сторона мира. Их задача - нас обезвредить, погладить и потом закинуть в клетку", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Лавров пожелал прозрения странам, которые "окучивает" Запад
19 апреля, 14:01
 
В миреИлан ШорМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала