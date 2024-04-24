https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России

"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России - РИА Новости, 24.04.2024

"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России

Изначально деньгами из Вашингтона планировалось обеспечить очередной "контрнаступ" ВСУ. Но на практике непосредственная задача украинских Вооруженных сил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:01

аналитика

россия

украина

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

нато

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Изначально деньгами из Вашингтона планировалось обеспечить очередной "контрнаступ" ВСУ. Но на практике непосредственная задача украинских Вооруженных сил сегодня — хоть как-то притормозить наступление российской армии.Освобождение Авдеевки, Очеретино, Новомихайловки — все это очевидные звоночки для киевских. Объявленная ими принудительная эвакуация Харьковской области — свидетельство того, что вскоре там будут идти боевые действия. Жители Харькова все поняли еще раньше и массово поехали из города уже месяц назад. "Прилет" по харьковской телевышке ("телемарафон окончен") тоже говорит о многом, как и последовательная деконструкция энергетической инфраструктуры Украины, включая уничтожение Трипольской ТЭС.Тут надо понимать, что, несмотря на задержки с официальным пакетом американской военной помощи, все это время Запад продолжал спонсировать Украину и накачивать оружием ВСУ. Воевали наемники, трудились инструкторы, работала западная техника, шли поставки и матпомощь из Европы. И тем не менее линия фронта неумолимо продолжает придвигаться к Киеву. Ну и что с этим делать?Ведь деньги из Вашингтона не могут волшебным образом превратиться в полмиллиона солдат, которые кровь из носу нужны киевским, чтобы остановить российскую армию. Люди продолжают бегать от тэцекашников и платить своими жизнями за кредит Зеленскому отнюдь не хотят.Поэтому начало нового "контрнаступа" все время сдвигается вправо. "Быть может, ситуацию на фронте удастся стабилизировать к осени", — полагает один эксперт. "Нет, надо рассчитывать на перспективу 12 месяцев", — считает другой. "Не раньше 2025 года" — это еще одна дата."Мы ожидаем, что украинцы выстроят достаточно сильную линию обороны, однако готовы к тому, что они потеряют еще территории". Это мнение эксперта приводит агентство Reuters. Так оно отвечает на свой же вопрос "Как американская помощь скажется на Украине?". Напрашивается очевидный ответ: никак.Считается, что криками про безнадежное положение на фронте Зеленский подбадривал американских конгрессменов, чтобы ему дали денег. Но эта процедура уже почти завершена — голосование в сенате, где доминируют демократы, будет лишь формальностью, а перспективы для Киева мрачны по-прежнему.Зеленский и его хозяева ожидают массированного наступления ВС России в мае-июне. Однако и с тем продвижением наших военных, что идет уже сейчас, справиться им не удается. Конечно, киевским не позволят просто все слить и убежать. У Вашингтона есть два ответа на наше наступление. Первый — симметричный: бросить в бой европейские военные контингенты, а самим отсидеться "за лужей".Именно к этому призывают своих вассалов американские хозяева. "Европейские лидеры должны всерьез рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину", — полагают в журнале Foreign Affairs. При этом европейцы должны не просто командовать расчетами ПВО (по данным с ЛБС, они и так это делают), а непосредственно участвовать в обороне таких городов, как Харьков и Одесса.С изумительным цинизмом авторы идеи отмечают, что если позиционировать европейских военных как "просто европейских", то будет считаться, что НАТО тут как бы ни при чем. Это позволит США не включать 5 статью устава альянса и остаться в стороне от конфликта — и от военного ответа России.Вторжение европейских армий на наши земли чревато для них совершенно чудовищными потерями — о точных цифрах можно спросить у украинцев. По последним данным, они потеряли почти полмиллиона солдат — и это еще наши военные работали предельно гуманно по отношению к "небратьям". Иностранные контингенты на такое отношение рассчитывать не вправе.Наивно также верить уговорам американцев, что Россия в этом случае не применит ядерное оружие по европейским столицам. Объяснить своему населению, зачем Гансы, Жаки и Збышеки должны погибать на подступах к Харькову, а их жены и дети по месту жительства, — это довольно нетривиальная задача для европейских руководителей.Симметричный ответ с введением европейских контингентов выглядит пока мало реальным. Понимая, куда ветер дует и как он радиацию разносит, европейские лидеры еще некоторое время поупираются. А вот асимметричный ответ на наше наступление у Запада давно готов. Это не честное противостояние на поле боя, а подлые удары по нашим мирным городам, диверсии, масштабные теракты. Это сейчас последняя ставка наших врагов.Совершенно неслучайно Киеву обещаны ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. Целями их должны стать наши граждане и наши мирные города. Вон даже генсек Столтенберг разрешил украинцам применять их по российским тылам — фактически оправдал военные преступления. Давно и открыто анонсировано нападение на Крымский мост — планирование этого теракта киевские ведут вместе со своими западными партнерами, чего никто не скрывает. В зоне риска наши аэродромы. Главной целью Запада остаются корабли Черноморского флота — их защита остается самой насущной задачей.Учитывая, что украинские спецслужбы и окормляющие их разведки США и Британии любят наносить удары под знаковые даты, понятно, что начало мая может стать для нас сложным. Что ж, мы к этому готовы. Террористам не остановить наше наступление.

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аналитика, россия, украина, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, нато