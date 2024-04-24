https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России - РИА Новости, 24.04.2024
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Изначально деньгами из Вашингтона планировалось обеспечить очередной "контрнаступ" ВСУ. Но на практике непосредственная задача украинских Вооруженных сил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:00
2024-04-24T08:00
2024-04-24T08:01
аналитика
россия
украина
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941859559_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_cf2deb1fb1dae1d0dbfa6b17f0497e85.jpg
Изначально деньгами из Вашингтона планировалось обеспечить очередной "контрнаступ" ВСУ. Но на практике непосредственная задача украинских Вооруженных сил сегодня — хоть как-то притормозить наступление российской армии.Освобождение Авдеевки, Очеретино, Новомихайловки — все это очевидные звоночки для киевских. Объявленная ими принудительная эвакуация Харьковской области — свидетельство того, что вскоре там будут идти боевые действия. Жители Харькова все поняли еще раньше и массово поехали из города уже месяц назад. "Прилет" по харьковской телевышке ("телемарафон окончен") тоже говорит о многом, как и последовательная деконструкция энергетической инфраструктуры Украины, включая уничтожение Трипольской ТЭС.Тут надо понимать, что, несмотря на задержки с официальным пакетом американской военной помощи, все это время Запад продолжал спонсировать Украину и накачивать оружием ВСУ. Воевали наемники, трудились инструкторы, работала западная техника, шли поставки и матпомощь из Европы. И тем не менее линия фронта неумолимо продолжает придвигаться к Киеву. Ну и что с этим делать?Ведь деньги из Вашингтона не могут волшебным образом превратиться в полмиллиона солдат, которые кровь из носу нужны киевским, чтобы остановить российскую армию. Люди продолжают бегать от тэцекашников и платить своими жизнями за кредит Зеленскому отнюдь не хотят.Поэтому начало нового "контрнаступа" все время сдвигается вправо. "Быть может, ситуацию на фронте удастся стабилизировать к осени", — полагает один эксперт. "Нет, надо рассчитывать на перспективу 12 месяцев", — считает другой. "Не раньше 2025 года" — это еще одна дата."Мы ожидаем, что украинцы выстроят достаточно сильную линию обороны, однако готовы к тому, что они потеряют еще территории". Это мнение эксперта приводит агентство Reuters. Так оно отвечает на свой же вопрос "Как американская помощь скажется на Украине?". Напрашивается очевидный ответ: никак.Считается, что криками про безнадежное положение на фронте Зеленский подбадривал американских конгрессменов, чтобы ему дали денег. Но эта процедура уже почти завершена — голосование в сенате, где доминируют демократы, будет лишь формальностью, а перспективы для Киева мрачны по-прежнему.Зеленский и его хозяева ожидают массированного наступления ВС России в мае-июне. Однако и с тем продвижением наших военных, что идет уже сейчас, справиться им не удается. Конечно, киевским не позволят просто все слить и убежать. У Вашингтона есть два ответа на наше наступление. Первый — симметричный: бросить в бой европейские военные контингенты, а самим отсидеться "за лужей".Именно к этому призывают своих вассалов американские хозяева. "Европейские лидеры должны всерьез рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину", — полагают в журнале Foreign Affairs. При этом европейцы должны не просто командовать расчетами ПВО (по данным с ЛБС, они и так это делают), а непосредственно участвовать в обороне таких городов, как Харьков и Одесса.С изумительным цинизмом авторы идеи отмечают, что если позиционировать европейских военных как "просто европейских", то будет считаться, что НАТО тут как бы ни при чем. Это позволит США не включать 5 статью устава альянса и остаться в стороне от конфликта — и от военного ответа России.Вторжение европейских армий на наши земли чревато для них совершенно чудовищными потерями — о точных цифрах можно спросить у украинцев. По последним данным, они потеряли почти полмиллиона солдат — и это еще наши военные работали предельно гуманно по отношению к "небратьям". Иностранные контингенты на такое отношение рассчитывать не вправе.Наивно также верить уговорам американцев, что Россия в этом случае не применит ядерное оружие по европейским столицам. Объяснить своему населению, зачем Гансы, Жаки и Збышеки должны погибать на подступах к Харькову, а их жены и дети по месту жительства, — это довольно нетривиальная задача для европейских руководителей.Симметричный ответ с введением европейских контингентов выглядит пока мало реальным. Понимая, куда ветер дует и как он радиацию разносит, европейские лидеры еще некоторое время поупираются. А вот асимметричный ответ на наше наступление у Запада давно готов. Это не честное противостояние на поле боя, а подлые удары по нашим мирным городам, диверсии, масштабные теракты. Это сейчас последняя ставка наших врагов.Совершенно неслучайно Киеву обещаны ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. Целями их должны стать наши граждане и наши мирные города. Вон даже генсек Столтенберг разрешил украинцам применять их по российским тылам — фактически оправдал военные преступления. Давно и открыто анонсировано нападение на Крымский мост — планирование этого теракта киевские ведут вместе со своими западными партнерами, чего никто не скрывает. В зоне риска наши аэродромы. Главной целью Запада остаются корабли Черноморского флота — их защита остается самой насущной задачей.Учитывая, что украинские спецслужбы и окормляющие их разведки США и Британии любят наносить удары под знаковые даты, понятно, что начало мая может стать для нас сложным. Что ж, мы к этому готовы. Террористам не остановить наше наступление.
https://ria.ru/20240423/kharkov-1941763229.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941750620.html
https://ria.ru/20240423/granitsy-1941668737.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941844772.html
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941678012.html
https://ria.ru/20240423/atacms-1941707794.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, россия, украина, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, нато
Аналитика, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, НАТО
Изначально деньгами из Вашингтона планировалось обеспечить очередной "контрнаступ" ВСУ. Но на практике непосредственная задача украинских Вооруженных сил сегодня — хоть как-то притормозить наступление российской армии.
Освобождение Авдеевки
, Очеретино, Новомихайловки — все это очевидные звоночки для киевских. Объявленная ими принудительная эвакуация Харьковской области — свидетельство того, что вскоре там будут идти боевые действия. Жители Харькова
все поняли еще раньше и массово поехали из города уже месяц назад. "Прилет" по харьковской телевышке ("телемарафон окончен") тоже говорит о многом, как и последовательная деконструкция энергетической инфраструктуры Украины
, включая уничтожение Трипольской ТЭС.
Тут надо понимать, что, несмотря на задержки с официальным пакетом американской военной помощи, все это время Запад продолжал спонсировать Украину и накачивать оружием ВСУ. Воевали наемники, трудились инструкторы, работала западная техника, шли поставки и матпомощь из Европы
. И тем не менее линия фронта неумолимо продолжает придвигаться к Киеву
. Ну и что с этим делать?
Ведь деньги из Вашингтона не могут волшебным образом превратиться в полмиллиона солдат, которые кровь из носу нужны киевским, чтобы остановить российскую армию. Люди продолжают бегать от тэцекашников и платить своими жизнями за кредит Зеленскому отнюдь не хотят.
Поэтому начало нового "контрнаступа" все время сдвигается вправо. "Быть может, ситуацию на фронте удастся стабилизировать к осени", — полагает один эксперт. "Нет, надо рассчитывать на перспективу 12 месяцев", — считает другой. "Не раньше 2025 года" — это еще одна дата.
"Мы ожидаем, что украинцы выстроят достаточно сильную линию обороны, однако готовы к тому, что они потеряют еще территории". Это мнение эксперта приводит
агентство Reuters. Так оно отвечает на свой же вопрос "Как американская помощь скажется на Украине?". Напрашивается очевидный ответ: никак.
Считается, что криками про безнадежное положение на фронте Зеленский подбадривал американских конгрессменов, чтобы ему дали денег. Но эта процедура уже почти завершена — голосование в сенате, где доминируют демократы, будет лишь формальностью, а перспективы для Киева мрачны по-прежнему.
Зеленский и его хозяева ожидают массированного наступления ВС России в мае-июне. Однако и с тем продвижением наших военных, что идет уже сейчас, справиться им не удается. Конечно, киевским не позволят просто все слить и убежать. У Вашингтона есть два ответа на наше наступление. Первый — симметричный: бросить в бой европейские военные контингенты, а самим отсидеться "за лужей".
Именно к этому призывают своих вассалов американские хозяева. "Европейские лидеры должны всерьез рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину", — полагают
в журнале Foreign Affairs. При этом европейцы должны не просто командовать расчетами ПВО (по данным с ЛБС, они и так это делают), а непосредственно участвовать в обороне таких городов, как Харьков и Одесса
.
С изумительным цинизмом авторы идеи отмечают, что если позиционировать европейских военных как "просто европейских", то будет считаться, что НАТО
тут как бы ни при чем. Это позволит США
не включать 5 статью устава альянса и остаться в стороне от конфликта — и от военного ответа России.
Вторжение европейских армий на наши земли чревато для них совершенно чудовищными потерями — о точных цифрах можно спросить у украинцев. По последним данным, они потеряли почти полмиллиона солдат — и это еще наши военные работали предельно гуманно по отношению к "небратьям". Иностранные контингенты на такое отношение рассчитывать не вправе.
Наивно также верить уговорам американцев, что Россия в этом случае не применит ядерное оружие по европейским столицам. Объяснить своему населению, зачем Гансы, Жаки и Збышеки должны погибать на подступах к Харькову, а их жены и дети по месту жительства, — это довольно нетривиальная задача для европейских руководителей.
Симметричный ответ с введением европейских контингентов выглядит пока мало реальным. Понимая, куда ветер дует и как он радиацию разносит, европейские лидеры еще некоторое время поупираются. А вот асимметричный ответ на наше наступление у Запада давно готов. Это не честное противостояние на поле боя, а подлые удары по нашим мирным городам, диверсии, масштабные теракты. Это сейчас последняя ставка наших врагов.
Совершенно неслучайно Киеву обещаны ракеты ATACMS дальностью до 300 километров. Целями их должны стать наши граждане и наши мирные города. Вон даже генсек Столтенберг разрешил украинцам применять их по российским тылам — фактически оправдал военные преступления. Давно и открыто анонсировано нападение на Крымский мост — планирование этого теракта киевские ведут вместе со своими западными партнерами, чего никто не скрывает. В зоне риска наши аэродромы. Главной целью Запада остаются корабли Черноморского флота — их защита остается самой насущной задачей.
Учитывая, что украинские спецслужбы и окормляющие их разведки США и Британии любят наносить удары под знаковые даты, понятно, что начало мая может стать для нас сложным. Что ж, мы к этому готовы. Террористам не остановить наше наступление.