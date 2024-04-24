https://ria.ru/20240424/zanko-1941968030.html

В Госдуме анонсировали историческую онлайн-игру "Наша победа"

В Госдуме анонсировали историческую онлайн-игру "Наша победа" - РИА Новости, 24.04.2024

В Госдуме анонсировали историческую онлайн-игру "Наша победа"

Россияне 8 мая смогут поучаствовать в исторической онлайн-игре "Наша победа", рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:35

2024-04-24T11:35

2024-04-24T12:07

общество

госдума рф

ольга занко

диктант победы

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россияне 8 мая смогут поучаствовать в исторической онлайн-игре "Наша победа", рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной проведению акции "Диктант Победы"."Специально для Года семьи мы 8 мая проведем еще одну историческую онлайн-игру, она называется "Наша победа", — сказала депутат.По ее словам, во время игры участники смогут ознакомиться с подлинными рассказами о судьбах людей и семьях, которые разлучила война и которые нашли друг друга спустя годы. Принять участие в игре может любой житель России старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте игра-нашапобеда.рф, уточнила Занко.

https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

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общество, госдума рф, ольга занко, диктант победы