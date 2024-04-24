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Луценко: закон о запрете "наливаек" избавит вологжан от шума
Луценко: закон о запрете "наливаек" избавит вологжан от шума - РИА Новости, 24.04.2024
Луценко: закон о запрете "наливаек" избавит вологжан от шума
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, избавит жителей Вологодской области от шума и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:21
2024-04-24T14:21
2024-04-24T14:21
вологодская область
россия
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
вологодская область
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, избавит жителей Вологодской области от шума и неприятного соседства, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко. В пресс-службе Законодательного Собрания Вологодской области отметили, что на очередной сессии областного парламента депутаты поддержали проект регионального закона, устанавливающего ограничения розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. "Нередко в торговых точках в многоквартирных домах под видом оказания услуг общепита, осуществляется круглосуточная торговля алкогольной продукцией. В адрес депутатов Законодательного Собрания такие жалобы поступали, но прежде законных оснований запретить деятельность "наливаек" не было. Сейчас, со вступлением с 1 апреля в силу федерального закона, мы получили возможность запретить продажу алкоголя в ночное время", - цитирует пресс-служба Луценко. Он добавил, что проект закона запрещает продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 утра в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. "Исключение оставляют рестораны. Это исключение прямо предусмотрено федеральным законодательством", - подчеркнул Луценко. В случае нарушения требований, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. Для должностных и юридических лиц в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены высокие штрафы. В пресс-службе добавили, что инициатива была разработана в правительстве региона совместно с депутатами ЗСО. Закон области вступает в силу 1 сентября 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вологодская область, россия, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Россия, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области, Вологодская область
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, избавит жителей Вологодской области от шума и неприятного соседства, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
В пресс-службе Законодательного Собрания Вологодской области отметили, что на очередной сессии областного парламента депутаты поддержали проект регионального закона, устанавливающего ограничения розничной продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.
«
"Нередко в торговых точках в многоквартирных домах под видом оказания услуг общепита, осуществляется круглосуточная торговля алкогольной продукцией. В адрес депутатов Законодательного Собрания такие жалобы поступали, но прежде законных оснований запретить деятельность "наливаек" не было. Сейчас, со вступлением с 1 апреля в силу федерального закона, мы получили возможность запретить продажу алкоголя в ночное время", - цитирует пресс-служба Луценко.
Он добавил, что проект закона запрещает продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 утра в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.
"Исключение оставляют рестораны. Это исключение прямо предусмотрено федеральным законодательством", - подчеркнул Луценко.
В случае нарушения требований, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. Для должностных и юридических лиц в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ
предусмотрены высокие штрафы.
В пресс-службе добавили, что инициатива была разработана в правительстве региона совместно с депутатами ЗСО. Закон области вступает в силу 1 сентября 2024 года.