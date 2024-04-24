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"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков - РИА Новости, 24.04.2024
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12:00 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/yazyki-1941878580.html
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков - РИА Новости, 24.04.2024
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Почему одни люди с детства знают два-три языка, а кто-то всю жизнь пытается довести до хорошего уровня хотя бы один иностранный? Кто такие билингвы, в каком возрасте можно им стать и есть ли у них ведущий язык. Чем отличается мозг человека, натренированного на изучение языков, и существуют ли полезные советы для запоминания слов и грамматики.
2024-04-24T12:00
2024-04-24T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Почему одни люди с детства знают два-три языка, а кто-то всю жизнь пытается довести до хорошего уровня хотя бы один иностранный? Кто такие билингвы, в каком возрасте можно им стать и есть ли у них ведущий язык. Чем отличается мозг человека, натренированного на изучение языков, и существуют ли полезные советы для запоминания слов и грамматики.
audio/mpeg
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Почему одни люди с детства знают два-три языка, а кто-то всю жизнь пытается довести до хорошего уровня хотя бы один иностранный? Кто такие билингвы, в каком возрасте можно им стать и есть ли у них ведущий язык. Чем отличается мозг человека, натренированного на изучение языков, и существуют ли полезные советы для запоминания слов и грамматики.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
Правда тела

"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков

Правда тела
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему одни люди с детства знают два-три языка, а кто-то всю жизнь пытается довести до хорошего уровня хотя бы один иностранный? Кто такие билингвы, в каком возрасте можно им стать и есть ли у них ведущий язык. Чем отличается мозг человека, натренированного на изучение языков, и существуют ли полезные советы для запоминания слов и грамматики.
Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.
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Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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