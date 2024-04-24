https://ria.ru/20240424/vzryv-1942079193.html

Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам

Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам - РИА Новости, 24.04.2024

Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам

Житель Ставропольского края взорвал, предположительно, гранату в гараже соседа и сам погиб, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:32

2024-04-24T16:32

2024-04-24T16:32

происшествия

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ПЯТИГОРСК, 24 апр – РИА Новости. Житель Ставропольского края взорвал, предположительно, гранату в гараже соседа и сам погиб, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает пресс-служба управления СУСК России по региону. "В посёлке Загорском между двумя соседями на протяжении длительного времени были конфликты. Днем 24 апреля мужчина пришел в гараж соседа и активировал имеющееся при нем взрывное устройство (предположительно - гранату). С телесными повреждениями потерпевший госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает. Второй мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении. Отмечается, что в следственном отделе по городу Минеральные Воды возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконного приобретения и хранения взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Прокуратура Ставропольского края контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко заявил в своем Telegram-канале, что "ни один из участников конфликта, а также члены их семей не участвовали и не имеют отношения к проведению СВО".

https://ria.ru/20240211/zaderzhanie-1926722236.html

https://ria.ru/20240329/sk-1936653311.html

ставропольский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)