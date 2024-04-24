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Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам - РИА Новости, 24.04.2024
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16:32 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/vzryv-1942079193.html
Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам
Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам - РИА Новости, 24.04.2024
Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам
Житель Ставропольского края взорвал, предположительно, гранату в гараже соседа и сам погиб, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:32
2024-04-24T16:32
происшествия
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 24 апр – РИА Новости. Житель Ставропольского края взорвал, предположительно, гранату в гараже соседа и сам погиб, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает пресс-служба управления СУСК России по региону. "В посёлке Загорском между двумя соседями на протяжении длительного времени были конфликты. Днем 24 апреля мужчина пришел в гараж соседа и активировал имеющееся при нем взрывное устройство (предположительно - гранату). С телесными повреждениями потерпевший госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает. Второй мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении. Отмечается, что в следственном отделе по городу Минеральные Воды возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконного приобретения и хранения взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Прокуратура Ставропольского края контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко заявил в своем Telegram-канале, что "ни один из участников конфликта, а также члены их семей не участвовали и не имеют отношения к проведению СВО".
https://ria.ru/20240211/zaderzhanie-1926722236.html
https://ria.ru/20240329/sk-1936653311.html
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происшествия, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ставропольского края устроил взрыв в гараже соседа, но погиб сам

СК: житель Ставрополья взорвал, предварительно, гранату у соседа, но погиб сам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЯТИГОРСК, 24 апр – РИА Новости. Житель Ставропольского края взорвал, предположительно, гранату в гараже соседа и сам погиб, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает пресс-служба управления СУСК России по региону.
"В посёлке Загорском между двумя соседями на протяжении длительного времени были конфликты. Днем 24 апреля мужчина пришел в гараж соседа и активировал имеющееся при нем взрывное устройство (предположительно - гранату). С телесными повреждениями потерпевший госпитализирован в больницу, его жизни ничего не угрожает. Второй мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в следственном отделе по городу Минеральные Воды возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконного приобретения и хранения взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Прокуратура Ставропольского края контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.
Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко заявил в своем Telegram-канале, что "ни один из участников конфликта, а также члены их семей не участвовали и не имеют отношения к проведению СВО".
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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