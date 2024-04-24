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Выплаты ветеранам ко Дню Победы начались в Челябинской области

Выплаты ветеранам ко Дню Победы начались в Челябинской области - РИА Новости, 24.04.2024

Выплаты ветеранам ко Дню Победы начались в Челябинской области

Выплаты ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы начались в Челябинской области, в этом году размер выплат увеличен в два с... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:42

2024-04-24T11:42

2024-04-24T11:42

челябинская область

алексей текслер

социальные выплаты

день победы

ветераны

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Выплаты ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы начались в Челябинской области, в этом году размер выплат увеличен в два с половиной раза – до 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "В Челябинской области начались выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера к празднику Великой Победы инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей – получат единовременную выплату в увеличенном размере. Также выплату получат труженики тыла. Всего на эти цели выделено более 70 миллионов рублей из областного бюджета", - говорится в сообщении. По словам главы региона Алексея Текслера, в связи с празднованием 79-летия Великой Победы принято решение увеличить в два с половиной раза размер выплаты - до 50 тысяч рублей, также впервые выплаты по 10 тысяч рублей получат и труженики тыла. Глава региона также отметил, что продолжается оказание помощи с ремонтом жилья и газификацией домовладений. "В прошлом году направили дополнительные средства на санаторно-курортное лечение ветеранов войны и труда. В этом году увеличили сумму на санкурлечение в полтора раза. Продолжаем выплачивать ежемесячные денежные пособия детям погибших участников Великой Отечественной войны, которые регулярно индексируются", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Как отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, 9 мая – это особый праздник для каждой семьи. "В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь за свободу Отечества, за будущее нашей страны. Поколение Победителей можно назвать примером мужества и бескорыстного служения Родине. Для системы социальной защиты очень важно подготовиться ко Дню Победы и достойно его отметить. В 2024 году по решению Алексея Текслера значительно, в два с половиной раза, от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, увеличена единовременная выплата ветеранам к празднику. Кроме того, выплату из областного бюджета в размере 10 тысяч рублей впервые получат труженики тыла", – цитирует пресс-служба министерства слова Буториной. По данным министерства социальных отношений, за выплатой ко Дню Победы никуда обращаться не нужно: средства поступят в беззаявительном порядке, они будут зачислены либо на лицевой счет в банке, либо направлены через отделение почтовой связи по месту жительства. Всего выплату получат свыше 4,5 тысячи человек. Кроме того, по поручению главы региона, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется комплекс мер социальной поддержки, в том числе материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. Также предусмотрено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях, и путевки предоставляются вне очереди, отмечает правительство. Помимо этого, в Челябинской области гражданам "серебряного" возраста оказывается помощь и поддержка в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", на реализацию которого в 2024 году выделено порядка 745 миллионов рублей. Основная цель – это повышение качества жизни пожилых граждан, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, уточняет пресс-служба министерства социальных отношений региона. Так, в комплексном центре социального обслуживания населения в городе Пласт много времени уделяют различным активностям, например, рукоделию. К примеру, для подопечных учреждения был проведен мастер-класс по изготовлению бус из шерсти и текстиля. "Рукоделие стимулирует мелкую моторику, активизирует работу мозга, заставляя концентрироваться и напрягать память, что выступает профилактикой различных неприятных и тяжелых заболеваний. А еще творчество – это отличный способ найти новых друзей и вновь почувствовать себя частью дружной компании", – цитирует пресс-служба слова директора комплексного центра Пластовского района Ильверы Теньковой.

https://ria.ru/20240418/chelyabinsk-1940812783.html

https://ria.ru/20240402/avtobusy-1937388260.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей текслер, социальные выплаты, день победы, ветераны