В ВСУ считают, что пакета помощи США недостаточно, сообщил канал NBC
NBC: нового пакета помощи США недостаточно для решения проблем ВСУ на фронте
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские военные, с которыми побеседовал телеканал NBC News, полагают, что нового пакета помощи США не будет достаточно для решения проблем Украины на фронте.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
"На улицах и в окопах Украины... выразили мнение, разделяемое многими западными военными аналитиками, о том, что ущерб уже нанесен, а поставки на сумму 60 миллиардов долларов, хотя и являются важными и долгожданными, смогут решить проблемы Украины лишь частично", - говорится в сообщении телеканала.
Мирных жители на Украине также беспокоит неясность по поводу того, сколько Киеву в конечном итоге придется заплатить за предоставленную помощь, отмечает NBC News.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истерика на фоне агонии не поможет Западу
20 апреля, 08:00