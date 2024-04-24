https://ria.ru/20240424/vsu-1942106400.html

В ВСУ считают, что пакета помощи США недостаточно, сообщил канал NBC

В ВСУ считают, что пакета помощи США недостаточно, сообщил канал NBC - РИА Новости, 24.04.2024

В ВСУ считают, что пакета помощи США недостаточно, сообщил канал NBC

Украинские военные, с которыми побеседовал телеканал NBC News, полагают, что нового пакета помощи США не будет достаточно для решения проблем Украины на фронте. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:42

2024-04-24T17:42

2024-04-24T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские военные, с которыми побеседовал телеканал NBC News, полагают, что нового пакета помощи США не будет достаточно для решения проблем Украины на фронте. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". "На улицах и в окопах Украины... выразили мнение, разделяемое многими западными военными аналитиками, о том, что ущерб уже нанесен, а поставки на сумму 60 миллиардов долларов, хотя и являются важными и долгожданными, смогут решить проблемы Украины лишь частично", - говорится в сообщении телеканала. Мирных жители на Украине также беспокоит неясность по поводу того, сколько Киеву в конечном итоге придется заплатить за предоставленную помощь, отмечает NBC News. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины