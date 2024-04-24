https://ria.ru/20240424/vsu-1942058343.html

Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек

Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024

Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек

Украине не хватает до 200 тысяч солдат, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:35

2024-04-24T15:35

2024-04-24T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

вальдемар скшипчак

вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Украине не хватает до 200 тысяч солдат, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. "Перед Украиной большой вызов - прежде всего, чтобы ей было кем воевать... На фронте не хватает 150 - 200 тысяч солдат. Это большой вызов киевскому правительству", - заявил Скшипчак в эфире радиостанции RMF FM. При этом он подчеркнул, что резко восполнить нехватку солдат невозможно. "Обучение людей, которые никогда не были в армии, должно длиться не менее шести месяцев", - сказал генерал. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины