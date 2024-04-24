Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек
Генерал Скшипчак: Украине не хватает на фронте 150-200 тысяч военных
© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Украине не хватает до 200 тысяч солдат, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
"Перед Украиной большой вызов - прежде всего, чтобы ей было кем воевать... На фронте не хватает 150 - 200 тысяч солдат. Это большой вызов киевскому правительству", - заявил Скшипчак в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он подчеркнул, что резко восполнить нехватку солдат невозможно. "Обучение людей, которые никогда не были в армии, должно длиться не менее шести месяцев", - сказал генерал.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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