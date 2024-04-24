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Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 24.04.2024 (обновлено: 15:36 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/vsu-1942058343.html
Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек
Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек - РИА Новости, 24.04.2024
Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек
Украине не хватает до 200 тысяч солдат, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:35
2024-04-24T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Украине не хватает до 200 тысяч солдат, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. "Перед Украиной большой вызов - прежде всего, чтобы ей было кем воевать... На фронте не хватает 150 - 200 тысяч солдат. Это большой вызов киевскому правительству", - заявил Скшипчак в эфире радиостанции RMF FM. При этом он подчеркнул, что резко восполнить нехватку солдат невозможно. "Обучение людей, которые никогда не были в армии, должно длиться не менее шести месяцев", - сказал генерал. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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в мире, украина, польша, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины
Польский генерал оценил дефицит солдат в ВСУ в 200 тысяч человек

Генерал Скшипчак: Украине не хватает на фронте 150-200 тысяч военных

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Украине не хватает до 200 тысяч солдат, считает бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
"Перед Украиной большой вызов - прежде всего, чтобы ей было кем воевать... На фронте не хватает 150 - 200 тысяч солдат. Это большой вызов киевскому правительству", - заявил Скшипчак в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он подчеркнул, что резко восполнить нехватку солдат невозможно. "Обучение людей, которые никогда не были в армии, должно длиться не менее шести месяцев", - сказал генерал.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВальдемар СкшипчакВооруженные силы Украины
 
 
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