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ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/vsu-1942028298.html
ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy
ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy - РИА Новости, 24.04.2024
ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy
Украинские войска могут занимать в основном "оборонительную позицию" в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:24
2024-04-24T14:24
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска могут занимать в основном "оборонительную позицию" в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного эксперта из конгресса США. "Украинцы в основном намерены в этом году занимать оборонительную позицию", - рассказал изданию эксперт, добавив, что ВСУ понадобятся кассетные боеприпасы. Со ссылкой на чиновников и аналитиков издание отмечает , что Украина, вероятно, будет уступать России по числу снарядов "на протяжении большей части оставшейся части 2024 года", так как США и Европа наращивают производство снарядов стандарта НАТО и пополнят собственные арсеналы. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy

FP: ВСУ могут занимать в основном оборонительную позицию из-за дефицита снарядов

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска могут занимать в основном "оборонительную позицию" в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного эксперта из конгресса США.
"Украинцы в основном намерены в этом году занимать оборонительную позицию", - рассказал изданию эксперт, добавив, что ВСУ понадобятся кассетные боеприпасы.
Изображение сгенерировано ИИ
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Со ссылкой на чиновников и аналитиков издание отмечает , что Украина, вероятно, будет уступать России по числу снарядов "на протяжении большей части оставшейся части 2024 года", так как США и Европа наращивают производство снарядов стандарта НАТО и пополнят собственные арсеналы.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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