https://ria.ru/20240424/vsu-1942028298.html

ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy

ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy - РИА Новости, 24.04.2024

ВСУ будут в этом году в основном сидеть в обороне, считает Foreign Policy

Украинские войска могут занимать в основном "оборонительную позицию" в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:24

2024-04-24T14:24

2024-04-24T14:24

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска могут занимать в основном "оборонительную позицию" в 2024 году на фоне нехватки боеприпасов, утверждает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного эксперта из конгресса США. "Украинцы в основном намерены в этом году занимать оборонительную позицию", - рассказал изданию эксперт, добавив, что ВСУ понадобятся кассетные боеприпасы. Со ссылкой на чиновников и аналитиков издание отмечает , что Украина, вероятно, будет уступать России по числу снарядов "на протяжении большей части оставшейся части 2024 года", так как США и Европа наращивают производство снарядов стандарта НАТО и пополнят собственные арсеналы. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире