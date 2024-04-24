https://ria.ru/20240424/vsu-1942004651.html

Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению

Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению - РИА Новости, 24.04.2024

Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению

Украинские войска, получив дальнобойное вооружение, будут использовать его против мирного населения, потому что ситуацию на фронте изменить уже не смогут,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:19

2024-04-24T13:19

2024-04-24T13:19

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска, получив дальнобойное вооружение, будут использовать его против мирного населения, потому что ситуацию на фронте изменить уже не смогут, считает замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала. "Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение - они попытаются нанести урон нашим гражданским людям, потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали... В большинстве своем, я так думаю, в основном это все будет направлено на совершение террористических актов, чтобы воздействовать на население страны", - сказал Алаудинов. По его словам, Украина "полностью истощилась во всех направлениях и нуждается во вливании денег для того, чтобы существовать как государство", в частности - исчерпан человеческий ресурс. Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, законопроект, в частности, предписывает президенту США Джо Байдену в кратчайшие сроки передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины