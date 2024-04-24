Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению
Алаудинов: ВСУ не могут изменить ситуацию на фронте и бьют по мирному населению
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска, получив дальнобойное вооружение, будут использовать его против мирного населения, потому что ситуацию на фронте изменить уже не смогут, считает замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
"Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение - они попытаются нанести урон нашим гражданским людям, потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали... В большинстве своем, я так думаю, в основном это все будет направлено на совершение террористических актов, чтобы воздействовать на население страны", - сказал Алаудинов. По его словам, Украина "полностью истощилась во всех направлениях и нуждается во вливании денег для того, чтобы существовать как государство", в частности - исчерпан человеческий ресурс.
Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, законопроект, в частности, предписывает президенту США Джо Байдену в кратчайшие сроки передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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