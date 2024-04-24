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Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/vsu-1942004651.html
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению - РИА Новости, 24.04.2024
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению
Украинские войска, получив дальнобойное вооружение, будут использовать его против мирного населения, потому что ситуацию на фронте изменить уже не смогут,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:19
2024-04-24T13:19
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска, получив дальнобойное вооружение, будут использовать его против мирного населения, потому что ситуацию на фронте изменить уже не смогут, считает замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала. "Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение - они попытаются нанести урон нашим гражданским людям, потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали... В большинстве своем, я так думаю, в основном это все будет направлено на совершение террористических актов, чтобы воздействовать на население страны", - сказал Алаудинов. По его словам, Украина "полностью истощилась во всех направлениях и нуждается во вливании денег для того, чтобы существовать как государство", в частности - исчерпан человеческий ресурс. Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, законопроект, в частности, предписывает президенту США Джо Байдену в кратчайшие сроки передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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безопасность, украина, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению

Алаудинов: ВСУ не могут изменить ситуацию на фронте и бьют по мирному населению

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска, получив дальнобойное вооружение, будут использовать его против мирного населения, потому что ситуацию на фронте изменить уже не смогут, считает замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
"Мы полагаем, что противник получит дальнобойное вооружение - они попытаются нанести урон нашим гражданским людям, потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали... В большинстве своем, я так думаю, в основном это все будет направлено на совершение террористических актов, чтобы воздействовать на население страны", - сказал Алаудинов. По его словам, Украина "полностью истощилась во всех направлениях и нуждается во вливании денег для того, чтобы существовать как государство", в частности - исчерпан человеческий ресурс.
Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, законопроект, в частности, предписывает президенту США Джо Байдену в кратчайшие сроки передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Изображение сгенерировано ИИ
Киев вышел из-под западного контроля
11 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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