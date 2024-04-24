https://ria.ru/20240424/vsu-1941958537.html

СМИ: на Украине выносят приговоры военным за отказ выполнять приказы

СМИ: на Украине выносят приговоры военным за отказ выполнять приказы - РИА Новости, 24.04.2024

СМИ: на Украине выносят приговоры военным за отказ выполнять приказы

Суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования во время попыток удержать позиции в селе Крынки в Херсонской... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T11:02

2024-04-24T11:02

2024-04-24T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования во время попыток удержать позиции в селе Крынки в Херсонской области, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее украинская "Судебно-юридическая газета" сообщила, что суд на Украине приговорил морского пехотинца ВСУ к пяти годам лишения свободы за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закрепиться в селе Крынки. "В реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов по статье 402 уголовного кодекса "неповиновение" касательно отказа украинских военных выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морпеха за отказ выполнить приказ по обороне южной границы Крынок. В суде он пояснил это страхом за свою жизнь. "Приговор из-за Крынок получил и морпех из Винницкой области. Гранатометчик получил приказ осуществить замену личного состава бригады в Крынках, удерживать позиции и не допустить прорыв противника. Он публично отказался выполнить приказ... Учитывая раскаяние военного, суд приговорил его к двум годам лишения свободы и заменил это наказание отсылкой в дисциплинарный батальон на тот же срок", - пишет издание. "Страна" сообщает, что еще один украинский военный за неповиновение во время операции в Крынках был приговорен к двум годам лишения свободы, но суд освободил его от исполнения наказания с условием отчисления в течение двух лет 20% от зарплаты в доход государства. Еще один украинский военнослужащий получил два года в дисциплинарном батальоне за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках. Село Крынки находится на левом берегу Днепра в нижнем его течении. С осени прошлого года украинские войска создали там плацдарм, однако в конце февраля Крынки с окрестностями были освобождены российской армией. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20240302/kosa-1930711533.html

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины