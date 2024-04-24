СМИ: на Украине выносят приговоры военным за отказ выполнять приказы
"Страна": суды начали выносить приговоры военным ВСУ за отказ выполнять приказы
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Суды на Украине начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования во время попыток удержать позиции в селе Крынки в Херсонской области, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Ранее украинская "Судебно-юридическая газета" сообщила, что суд на Украине приговорил морского пехотинца ВСУ к пяти годам лишения свободы за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закрепиться в селе Крынки.
"В реестре судебных решений появилось сразу несколько вердиктов судов по статье 402 уголовного кодекса "неповиновение" касательно отказа украинских военных выполнять приказы командования по участию в операции в Крынках Херсонской области", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, к пяти годам лишения свободы на Украине приговорили морпеха за отказ выполнить приказ по обороне южной границы Крынок. В суде он пояснил это страхом за свою жизнь.
"Приговор из-за Крынок получил и морпех из Винницкой области. Гранатометчик получил приказ осуществить замену личного состава бригады в Крынках, удерживать позиции и не допустить прорыв противника. Он публично отказался выполнить приказ... Учитывая раскаяние военного, суд приговорил его к двум годам лишения свободы и заменил это наказание отсылкой в дисциплинарный батальон на тот же срок", - пишет издание.
"Страна" сообщает, что еще один украинский военный за неповиновение во время операции в Крынках был приговорен к двум годам лишения свободы, но суд освободил его от исполнения наказания с условием отчисления в течение двух лет 20% от зарплаты в доход государства. Еще один украинский военнослужащий получил два года в дисциплинарном батальоне за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках.
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Село Крынки находится на левом берегу Днепра в нижнем его течении. С осени прошлого года украинские войска создали там плацдарм, однако в конце февраля Крынки с окрестностями были освобождены российской армией.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.