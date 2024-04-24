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Пленный рассказал, сколько молодых украинцев воюют в ВСУ на передовой - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/vsu-1941923060.html
Пленный рассказал, сколько молодых украинцев воюют в ВСУ на передовой
Пленный рассказал, сколько молодых украинцев воюют в ВСУ на передовой - РИА Новости, 24.04.2024
Пленный рассказал, сколько молодых украинцев воюют в ВСУ на передовой
Украинский военный, который сдался в плен под Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости, что лишь небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:31
2024-04-24T08:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Украинский военный, который сдался в плен под Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости, что лишь небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы на передовой. "Из 23 человек десять было больше за 50, молодых очень мало, там, может, один или два человека. А так все, все отказывались выполнять задачу. Никто не хотел выходить выполнять задачу, потому что как-то все хотят жить", - сказал пленный боевик ВСУ. Украинские офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач, не оказывая необходимой поддержки и руководства в процессе выполнения самой задачи, это вызывает вопросы по поводу эффективности управления военными, считает пленный украинский боевик. "Мы не особо общались с командиром. Офицеры приходили, только когда назначали, кто идет и что с собой брать - и все. Как такового особо общения не было. Мы между собой общались, те, кто приехали, командиры где-то там отдельно. Когда я выходил на задачу, со мной не было офицеров", - сказал сдавшийся в плен украинский военный.
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, сколько молодых украинцев воюют в ВСУ на передовой

Пленный военный: на передовой мало молодых украинцев, в основном старше 50 лет

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Украинский военный, который сдался в плен под Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости, что лишь небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы на передовой.
«
"Из 23 человек десять было больше за 50, молодых очень мало, там, может, один или два человека. А так все, все отказывались выполнять задачу. Никто не хотел выходить выполнять задачу, потому что как-то все хотят жить", - сказал пленный боевик ВСУ.
Украинские офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач, не оказывая необходимой поддержки и руководства в процессе выполнения самой задачи, это вызывает вопросы по поводу эффективности управления военными, считает пленный украинский боевик.
"Мы не особо общались с командиром. Офицеры приходили, только когда назначали, кто идет и что с собой брать - и все. Как такового особо общения не было. Мы между собой общались, те, кто приехали, командиры где-то там отдельно. Когда я выходил на задачу, со мной не было офицеров", - сказал сдавшийся в плен украинский военный.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
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