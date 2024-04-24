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В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек - РИА Новости, 24.04.2024
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14:15 24.04.2024 (обновлено: 16:33 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/vozgoranie-1942025393.html
В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек
В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек - РИА Новости, 24.04.2024
В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек
В результате возгорания цистерны под Симферополем погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:15
2024-04-24T16:33
происшествия
республика крым
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. В результате возгорания цистерны под Симферополем погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России."По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший", — говорится в релизе. Железнодорожная цистерна загорелась в поселке Комсомольское около 12:40 мск. Площадь пожара составила десять квадратных метров. К 13:30 возгорание локализовали, в 14:23 полностью потушили.По информации МЧС, причиной пожара стало технологическое нарушение при производстве работ.
https://ria.ru/20240122/vozgoranie-1922787946.html
республика крым
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происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек

ГУ МЧС: при возгорании цистерны в Крыму погиб один человек

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымНа месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
На месте возгорания цистерны под Симферополем. 24 апреля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. В результате возгорания цистерны под Симферополем погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России.
«
"По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший", — говорится в релизе.
Железнодорожная цистерна загорелась в поселке Комсомольское около 12:40 мск. Площадь пожара составила десять квадратных метров. К 13:30 возгорание локализовали, в 14:23 полностью потушили.
По информации МЧС, причиной пожара стало технологическое нарушение при производстве работ.
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ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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