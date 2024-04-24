https://ria.ru/20240424/vozgoranie-1942025393.html

В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек

В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек - РИА Новости, 24.04.2024

В Крыму загорелась цистерна, погиб один человек

В результате возгорания цистерны под Симферополем погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:15

2024-04-24T14:15

2024-04-24T16:33

происшествия

республика крым

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. В результате возгорания цистерны под Симферополем погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС России."По предварительной информации, три пострадавших, среди них один погибший", — говорится в релизе. Железнодорожная цистерна загорелась в поселке Комсомольское около 12:40 мск. Площадь пожара составила десять квадратных метров. К 13:30 возгорание локализовали, в 14:23 полностью потушили.По информации МЧС, причиной пожара стало технологическое нарушение при производстве работ.

https://ria.ru/20240122/vozgoranie-1922787946.html

республика крым

симферополь

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Кирилл Волков

происшествия, республика крым, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)