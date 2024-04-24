https://ria.ru/20240424/vosmiklassnik-1942100834.html
В Свердловской области восьмиклассник умер на уроке физкультуры
В Свердловской области восьмиклассник умер на уроке физкультуры - РИА Новости, 24.04.2024
В Свердловской области восьмиклассник умер на уроке физкультуры
Ученик восьмого класса одной из школ свердловского Асбеста скончался во время урока физкультуры, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:24
2024-04-24T17:24
2024-04-24T17:25
происшествия
асбест
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Ученик восьмого класса одной из школ свердловского Асбеста скончался во время урока физкультуры, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня, около 9.57 (7.57 мск), на уроке физической культуры ученик 8 класса, пробежав один круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо, сел на лавочку, упал и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ребенку первую помощь. Несмотря на проведение бригадой скорой помощи реанимационных действий подросток скончался", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит, своевременно ли школа оказала мальчику первую медицинскую помощь и вызвала "скорую". Как уточнил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ребенок с 9 лет состоял на учете в больнице из-за хронического заболевания. "Учительница, увидев случившееся, взяла ребёнка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медицинскую помощь - делать искусственное дыхание. К большому сожалению, всё это не принесло положительного результата, равно как и помощь двух прибывших на место происшествия бригад "скорой помощи", - уточнил представитель полиции. Свою проверку также начали и свердловские следователи. Для определения точной причины смерти мальчика назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20231009/krasnoyarsk-1901476656.html
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происшествия, асбест, свердловская область
Происшествия, Асбест, Свердловская область
В Свердловской области восьмиклассник умер на уроке физкультуры
В свердловском Асбесте восьмиклассник умер на уроке физкультуры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости.
Ученик восьмого класса одной из школ свердловского Асбеста скончался во время урока физкультуры, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале
.
"По предварительной информации, сегодня, около 9.57 (7.57 мск), на уроке физической культуры ученик 8 класса, пробежав один круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо, сел на лавочку, упал и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ребенку первую помощь. Несмотря на проведение бригадой скорой помощи реанимационных действий подросток скончался", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит, своевременно ли школа оказала мальчику первую медицинскую помощь и вызвала "скорую".
Как уточнил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, ребенок с 9 лет состоял на учете в больнице из-за хронического заболевания.
"Учительница, увидев случившееся, взяла ребёнка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медицинскую помощь - делать искусственное дыхание. К большому сожалению, всё это не принесло положительного результата, равно как и помощь двух прибывших на место происшествия бригад "скорой помощи", - уточнил представитель полиции.
Свою проверку также начали и свердловские следователи. Для определения точной причины смерти мальчика назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, добавили в СУСК.