https://ria.ru/20240424/voennyy-1941898689.html
Российский военный уничтожил семь дронов ВСУ в одном бою
Российский военный уничтожил семь дронов ВСУ в одном бою - РИА Новости, 24.04.2024
Российский военный уничтожил семь дронов ВСУ в одном бою
Российский военнослужащий Валерий Хайдуков уничтожил семь украинских беспилотников, в том числе "Бабу-Ягу", пытавшихся нанести поражение российским... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:07
2024-04-24T00:07
2024-04-24T00:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский военнослужащий Валерий Хайдуков уничтожил семь украинских беспилотников, в том числе "Бабу-Ягу", пытавшихся нанести поражение российским артиллеристам из гаубичного дивизиона, рассказали в Минобороны РФ. "Действуя в условиях ограниченной видимости и периодических артиллерийских обстрелов противника, Валерий Хайдуков лично уничтожил семь беспилотных летательных аппаратов противника, оборудованных системами сброса мин, в том числе гексокоптер ВСУ "Баба-Яга", - говорится в сообщении. В Минобороны рассказали, что командир отделения зенитной ракетной батареи десантно-штурмового подразделения гвардии старший сержант Валерий Хайдуков выполнял боевую задачу по прикрытию российского гаубичного артиллерийского дивизиона от воздушных ударов противника. Украинские боевики пытались уничтожить позиции артиллерийских подразделений и систематически вели разведку, а также атаковали места размещения российских десантников с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня. Минобороны рассказало еще об одном отличившемся российском военнослужащем - заместителе командира взвода гвардии сержанте Андрее Зореве. Его взвод в составе двух штурмовых групп получил задачу выбить противника с занимаемого рубежа. При выдвижении группы попали под массированный артиллерийский обстрел командир взвода получил ранение. Зорев оперативно оказал первую помощь командиру и организовал эвакуацию раненных в безопасное место, после чего принял командование взводом и продолжил выполнение боевой задачи. Он быстрым и скрытным маршем вывел штурмовые группы из-под обстрела противника, а затем оценил обстановку и принял решение продолжить выполнение боевой задачи. "Грамотно и четко отдав указания бойцам, гвардии сержант Зорев возглавил атаку. Оперативно и скрытно, используя рельеф местности и естественные укрытия, штурмовые группы сблизились с позициями противника. Используя элемент неожиданности, атаковали опорный пункт противника с двух сторон и подавили сопротивление", - добавили в МО РФ. При этом украинские боевики контратаковали занятую позицию. Зорев грамотно распределил огневые средства и, используя выгодный рубеж, руководил действиями взвода. В ходе скоротечного боя российские бойцы уничтожили три единицы бронированных машин и две штурмовые группы противника, отметили в Минобороны. В результате противник понес значительные потери и был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения улучшили положение по переднему краю и заняли выгодные рубежи для продолжения наступления.
https://ria.ru/20240415/dron-1940167103.html
https://ria.ru/20240331/drony-1936914440.html
https://ria.ru/20240422/razrabotchik-1941410875.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский военный уничтожил семь дронов ВСУ в одном бою
Минобороны: военный Хайдуков сбил семь украинский беспилотников в одном бою
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский военнослужащий Валерий Хайдуков уничтожил семь украинских беспилотников, в том числе "Бабу-Ягу", пытавшихся нанести поражение российским артиллеристам из гаубичного дивизиона, рассказали в Минобороны РФ.
"Действуя в условиях ограниченной видимости и периодических артиллерийских обстрелов противника, Валерий Хайдуков лично уничтожил семь беспилотных летательных аппаратов противника, оборудованных системами сброса мин, в том числе гексокоптер ВСУ
"Баба-Яга", - говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что командир отделения зенитной ракетной батареи десантно-штурмового подразделения гвардии старший сержант Валерий Хайдуков выполнял боевую задачу по прикрытию российского гаубичного артиллерийского дивизиона от воздушных ударов противника.
Украинские боевики пытались уничтожить позиции артиллерийских подразделений и систематически вели разведку, а также атаковали места размещения российских десантников с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня.
Минобороны рассказало еще об одном отличившемся российском военнослужащем - заместителе командира взвода гвардии сержанте Андрее Зореве. Его взвод в составе двух штурмовых групп получил задачу выбить противника с занимаемого рубежа.
При выдвижении группы попали под массированный артиллерийский обстрел командир взвода получил ранение. Зорев оперативно оказал первую помощь командиру и организовал эвакуацию раненных в безопасное место, после чего принял командование взводом и продолжил выполнение боевой задачи.
Он быстрым и скрытным маршем вывел штурмовые группы из-под обстрела противника, а затем оценил обстановку и принял решение продолжить выполнение боевой задачи.
"Грамотно и четко отдав указания бойцам, гвардии сержант Зорев возглавил атаку. Оперативно и скрытно, используя рельеф местности и естественные укрытия, штурмовые группы сблизились с позициями противника. Используя элемент неожиданности, атаковали опорный пункт противника с двух сторон и подавили сопротивление", - добавили в МО РФ.
При этом украинские боевики контратаковали занятую позицию. Зорев грамотно распределил огневые средства и, используя выгодный рубеж, руководил действиями взвода. В ходе скоротечного боя российские бойцы уничтожили три единицы бронированных машин и две штурмовые группы противника, отметили в Минобороны.
В результате противник понес значительные потери и был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения улучшили положение по переднему краю и заняли выгодные рубежи для продолжения наступления.