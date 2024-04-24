https://ria.ru/20240424/voennyy-1941898689.html

Российский военный уничтожил семь дронов ВСУ в одном бою

Российский военный уничтожил семь дронов ВСУ в одном бою - РИА Новости, 24.04.2024

Российский военный уничтожил семь дронов ВСУ в одном бою

Российский военнослужащий Валерий Хайдуков уничтожил семь украинских беспилотников, в том числе "Бабу-Ягу", пытавшихся нанести поражение российским... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:07

2024-04-24T00:07

2024-04-24T00:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский военнослужащий Валерий Хайдуков уничтожил семь украинских беспилотников, в том числе "Бабу-Ягу", пытавшихся нанести поражение российским артиллеристам из гаубичного дивизиона, рассказали в Минобороны РФ. "Действуя в условиях ограниченной видимости и периодических артиллерийских обстрелов противника, Валерий Хайдуков лично уничтожил семь беспилотных летательных аппаратов противника, оборудованных системами сброса мин, в том числе гексокоптер ВСУ "Баба-Яга", - говорится в сообщении. В Минобороны рассказали, что командир отделения зенитной ракетной батареи десантно-штурмового подразделения гвардии старший сержант Валерий Хайдуков выполнял боевую задачу по прикрытию российского гаубичного артиллерийского дивизиона от воздушных ударов противника. Украинские боевики пытались уничтожить позиции артиллерийских подразделений и систематически вели разведку, а также атаковали места размещения российских десантников с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня. Минобороны рассказало еще об одном отличившемся российском военнослужащем - заместителе командира взвода гвардии сержанте Андрее Зореве. Его взвод в составе двух штурмовых групп получил задачу выбить противника с занимаемого рубежа. При выдвижении группы попали под массированный артиллерийский обстрел командир взвода получил ранение. Зорев оперативно оказал первую помощь командиру и организовал эвакуацию раненных в безопасное место, после чего принял командование взводом и продолжил выполнение боевой задачи. Он быстрым и скрытным маршем вывел штурмовые группы из-под обстрела противника, а затем оценил обстановку и принял решение продолжить выполнение боевой задачи. "Грамотно и четко отдав указания бойцам, гвардии сержант Зорев возглавил атаку. Оперативно и скрытно, используя рельеф местности и естественные укрытия, штурмовые группы сблизились с позициями противника. Используя элемент неожиданности, атаковали опорный пункт противника с двух сторон и подавили сопротивление", - добавили в МО РФ. При этом украинские боевики контратаковали занятую позицию. Зорев грамотно распределил огневые средства и, используя выгодный рубеж, руководил действиями взвода. В ходе скоротечного боя российские бойцы уничтожили три единицы бронированных машин и две штурмовые группы противника, отметили в Минобороны. В результате противник понес значительные потери и был вынужден отступить с занимаемых позиций, а российские подразделения улучшили положение по переднему краю и заняли выгодные рубежи для продолжения наступления.

https://ria.ru/20240415/dron-1940167103.html

https://ria.ru/20240331/drony-1936914440.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины