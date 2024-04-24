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Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское вырос на 137 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
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19:45 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/voda-1942137367.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское вырос на 137 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское вырос на 137 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское вырос на 137 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за последние 12 часов на 137 сантиметров и на вечер среды достиг 1056 сантиметров, сообщил глава... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:45
2024-04-24T19:45
происшествия
ишим (река)
тюменская область
тюмень
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за последние 12 часов на 137 сантиметров и на вечер среды достиг 1056 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор. "Еще утром у федеральной трассы Тюмень – Омск около села Абатское было сухо. Сейчас вечер, и пойма реки Ишим полностью залита водой. Река продолжает прибывать. На 20.00 (18.00 мск) уровень составил 1056 сантиметров. Рост за последние двенадцать часов – 137 сантиметров", – написал Моор в своем Telegram-канале. Ранее в среду Моор сообщал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области превысил критическую отметку и достиг 980 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Согласно открытым данным, всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
ишим (река)
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происшествия, ишим (река), тюменская область, тюмень, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Тюмень, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское вырос на 137 сантиметров

Моор: уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1056 сантиметров

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за последние 12 часов на 137 сантиметров и на вечер среды достиг 1056 сантиметров, сообщил глава региона Александр Моор.
"Еще утром у федеральной трассы ТюменьОмск около села Абатское было сухо. Сейчас вечер, и пойма реки Ишим полностью залита водой. Река продолжает прибывать. На 20.00 (18.00 мск) уровень составил 1056 сантиметров. Рост за последние двенадцать часов – 137 сантиметров", – написал Моор в своем Telegram-канале.
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Ранее в среду Моор сообщал, что уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское Тюменской области превысил критическую отметку и достиг 980 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. Согласно открытым данным, всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,2 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 504 человека, из них 186 детей. Подтопленными остаются 155 жилых домов, 523 дачных дома, 2776 приусадебных участков, 17 участков автомобильных дорог.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьТюменьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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