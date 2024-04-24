https://ria.ru/20240424/voda-1941913005.html

В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка

В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка - РИА Новости, 24.04.2024

В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка

Горячую воду временно отключили в городе-спутнике Новосибирска Бердске из-за "увеличения мутности воды" в связи с паводком, сообщил мэр города Роман Бурдин в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:47

2024-04-24T05:47

2024-04-24T05:47

происшествия

жкх

новосибирская область

обь

новосибирск

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 24 апр - РИА Новости. Горячую воду временно отключили в городе-спутнике Новосибирска Бердске из-за "увеличения мутности воды" в связи с паводком, сообщил мэр города Роман Бурдин в Telegram-канале. По словам градоначальника, впервые за много лет, в связи с паводком, "в водоемах Новосибирской области произошло резкое увеличение мутности воды", поступающей в водоочистные станции. "Несмотря на это, питьевая вода в Бердске потребителям поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Тем не менее, чтобы избежать снижения напора или отключения холодной питьевой воды, Комбинат бытовых услуг вынужден отключить горячую воду 23 апреля с 16.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении. Бурдин заверяет, что ситуация продлится примерно двое суток. "По предварительным оценкам, с 25 апреля начнется снижение паводка, уменьшится загрязненность в водоемах и появится возможность нормализации подачи питьевой воды на город. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и планировать своё личное время с учётом отсутствия горячей воды", - написал он. По данным Западно-Сибирского УГМС, в связи с увеличением сброса воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища, на реке Обь в районе города Новосибирска продолжится подъем уровня воды. Возможно достижение опасной отметки 360 сантиметров для дачных обществ, возможно подтопление садовых участков в Первомайском районе. Водозаборы Бердска берут воду из Новосибирского водохранилища.

https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

новосибирская область

обь

новосибирск

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происшествия, жкх, новосибирская область, обь, новосибирск, наводнения в россии — 2024