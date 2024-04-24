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В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка - РИА Новости, 24.04.2024
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05:47 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/voda-1941913005.html
В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка
В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка - РИА Новости, 24.04.2024
В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка
Горячую воду временно отключили в городе-спутнике Новосибирска Бердске из-за "увеличения мутности воды" в связи с паводком, сообщил мэр города Роман Бурдин в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:47
2024-04-24T05:47
происшествия
жкх
новосибирская область
обь
новосибирск
наводнения в россии — 2024
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НОВОСИБИРСК, 24 апр - РИА Новости. Горячую воду временно отключили в городе-спутнике Новосибирска Бердске из-за "увеличения мутности воды" в связи с паводком, сообщил мэр города Роман Бурдин в Telegram-канале. По словам градоначальника, впервые за много лет, в связи с паводком, "в водоемах Новосибирской области произошло резкое увеличение мутности воды", поступающей в водоочистные станции. "Несмотря на это, питьевая вода в Бердске потребителям поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Тем не менее, чтобы избежать снижения напора или отключения холодной питьевой воды, Комбинат бытовых услуг вынужден отключить горячую воду 23 апреля с 16.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении. Бурдин заверяет, что ситуация продлится примерно двое суток. "По предварительным оценкам, с 25 апреля начнется снижение паводка, уменьшится загрязненность в водоемах и появится возможность нормализации подачи питьевой воды на город. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и планировать своё личное время с учётом отсутствия горячей воды", - написал он. По данным Западно-Сибирского УГМС, в связи с увеличением сброса воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища, на реке Обь в районе города Новосибирска продолжится подъем уровня воды. Возможно достижение опасной отметки 360 сантиметров для дачных обществ, возможно подтопление садовых участков в Первомайском районе. Водозаборы Бердска берут воду из Новосибирского водохранилища.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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происшествия, жкх, новосибирская область, обь, новосибирск, наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Новосибирская область, Обь, Новосибирск, Наводнения в России — 2024
В новосибирском Бердске отключили горячую воду из-за паводка

Мэр Бурдин: в Бердске временно отключили горячую воду из-за паводков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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НОВОСИБИРСК, 24 апр - РИА Новости. Горячую воду временно отключили в городе-спутнике Новосибирска Бердске из-за "увеличения мутности воды" в связи с паводком, сообщил мэр города Роман Бурдин в Telegram-канале.
По словам градоначальника, впервые за много лет, в связи с паводком, "в водоемах Новосибирской области произошло резкое увеличение мутности воды", поступающей в водоочистные станции.
"Несмотря на это, питьевая вода в Бердске потребителям поставляется в соответствии с требованиями СаНПиН. Тем не менее, чтобы избежать снижения напора или отключения холодной питьевой воды, Комбинат бытовых услуг вынужден отключить горячую воду 23 апреля с 16.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.
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Бурдин заверяет, что ситуация продлится примерно двое суток.
"По предварительным оценкам, с 25 апреля начнется снижение паводка, уменьшится загрязненность в водоемах и появится возможность нормализации подачи питьевой воды на город. Прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и планировать своё личное время с учётом отсутствия горячей воды", - написал он.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в связи с увеличением сброса воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища, на реке Обь в районе города Новосибирска продолжится подъем уровня воды. Возможно достижение опасной отметки 360 сантиметров для дачных обществ, возможно подтопление садовых участков в Первомайском районе. Водозаборы Бердска берут воду из Новосибирского водохранилища.
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