https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html

МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами

МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами - РИА Новости, 24.04.2024

МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами

Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:49

2024-04-24T02:49

2024-04-24T03:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС России. "Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели отмечают, что при попадании воды на электрические провода могут возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током. "Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения", - подчеркивает МЧС РФ. В качестве огнетушащих средств рекомендуется использовать переносные и передвижные углекислотные или порошковые огнетушители, а также специальные покрывала для изоляции очага пожара.

https://ria.ru/20231208/pozhar-1914503823.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, происшествия