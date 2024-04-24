Рейтинг@Mail.ru
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 24.04.2024 (обновлено: 03:17 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами - РИА Новости, 24.04.2024
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами
Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:49
2024-04-24T03:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934335738_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_68b684bd1f51834518eb7686f3eee8d9.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС России. "Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели отмечают, что при попадании воды на электрические провода могут возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током. "Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения", - подчеркивает МЧС РФ. В качестве огнетушащих средств рекомендуется использовать переносные и передвижные углекислотные или порошковые огнетушители, а также специальные покрывала для изоляции очага пожара.
https://ria.ru/20231208/pozhar-1914503823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934335738_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_18e6560db9153c11b1c6a5e74bca8fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Происшествия
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами

МЧС: в некоторых случаях воду нельзя использовать для борьбы с пожарами

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара на складе в Уссурийске
Тушение пожара на складе в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара на складе в Уссурийске . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС России.
"Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
Спасатели отмечают, что при попадании воды на электрические провода могут возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током.
"Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения", - подчеркивает МЧС РФ.
В качестве огнетушащих средств рекомендуется использовать переносные и передвижные углекислотные или порошковые огнетушители, а также специальные покрывала для изоляции очага пожара.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В МЧС рассказали, как быстро распространяется пожар в жилом доме
8 декабря 2023, 02:51
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала