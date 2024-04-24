https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами - РИА Новости, 24.04.2024
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами
Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:49
2024-04-24T02:49
2024-04-24T03:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934335738_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_68b684bd1f51834518eb7686f3eee8d9.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС России. "Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России. Спасатели отмечают, что при попадании воды на электрические провода могут возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током. "Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения", - подчеркивает МЧС РФ. В качестве огнетушащих средств рекомендуется использовать переносные и передвижные углекислотные или порошковые огнетушители, а также специальные покрывала для изоляции очага пожара.
https://ria.ru/20231208/pozhar-1914503823.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934335738_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_18e6560db9153c11b1c6a5e74bca8fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Происшествия
МЧС предостерегло от использования воды для борьбы с пожарами
МЧС: в некоторых случаях воду нельзя использовать для борьбы с пожарами
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вода - самое распространенное средство для тушения огня, однако во многих случаях ее категорически нельзя использовать для борьбы с пожарами, предупреждает МЧС России.
"Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением", - говорится в "Методике оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)", разработанной специалистами ВНИИПО МЧС России.
Спасатели отмечают, что при попадании воды на электрические провода могут возникнуть короткое замыкание и удар электрическим током.
"Также вода неэффективна при тушении горящего масла, так как она легче большинства легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей. Тушение масел и других горючих жидкостей водой приводит к увеличению площади горения", - подчеркивает МЧС РФ.
В качестве огнетушащих средств рекомендуется использовать переносные и передвижные углекислотные или порошковые огнетушители, а также специальные покрывала для изоляции очага пожара.