https://ria.ru/20240424/vladimirov-1941992575.html

Владимиров: на Ставрополье расширят поддержку для бойцов СВО

Владимиров: на Ставрополье расширят поддержку для бойцов СВО - РИА Новости, 24.04.2024

Владимиров: на Ставрополье расширят поддержку для бойцов СВО

В Ставропольском крае продолжается развитие системы мер поддержки участников СВО и их детей, одно из изменений коснется компенсаций на санаторно-оздоровительный РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:46

2024-04-24T12:46

2024-04-24T12:46

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

сво

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае продолжается развитие системы мер поддержки участников СВО и их детей, одно из изменений коснется компенсаций на санаторно-оздоровительный отдых семей участников специальной военной операции, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день уже предоставлено право на получение компенсации стоимости (или части стоимости) путевки: для бойцов СВО в размере до 70 тысяч рублей, для детей в возрасте от 6 до 17 лет – до 33 тысяч рублей на ребенка. Владимиров по итогам встречи с членами семей участников специальной военной операции дал поручение расширить эту меру поддержки, компенсируя семьям погибших или умерших участников СВО по две путевки в год для каждого ребенка. "Эти инициативы уже оформлены в законопроект и направлены на рассмотрение думы Ставрополья. Краевые депутаты рассмотрят их в ближайшее время. Рассчитываю на поддержку. Забота о тех, кто отстаивает интересы Родины, - наш общий долг", - цитирует пресс-служба губернатора. В региональном бюджете предусмотрены средства на финансирование комплекса краевых мер поддержки участникам СВО и их семей, в том числе за счет реализации нескольких краевых госпрограмм таких, как "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие сферы труда и занятости населения". Разработанный региональным правительством проект изменений в краевой Закон "О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей" предусматривает и другие меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, участники СВО, получившие увечья непосредственно при выполнении задач спецоперации, теперь получат право на получение единовременного социального пособия по ранению в размере 500 тысяч рублей без определения степени тяжести увечья. При этом факт получения ими ранения, травмы или контузии должен быть подтвержден документально.

https://ria.ru/20240411/dorogi-1939456606.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, сво