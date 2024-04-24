https://ria.ru/20240424/vladimirov-1941992575.html
Владимиров: на Ставрополье расширят поддержку для бойцов СВО
Владимиров: на Ставрополье расширят поддержку для бойцов СВО - РИА Новости, 24.04.2024
Владимиров: на Ставрополье расширят поддержку для бойцов СВО
В Ставропольском крае продолжается развитие системы мер поддержки участников СВО и их детей, одно из изменений коснется компенсаций на санаторно-оздоровительный РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:46
2024-04-24T12:46
2024-04-24T12:46
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
сво
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае продолжается развитие системы мер поддержки участников СВО и их детей, одно из изменений коснется компенсаций на санаторно-оздоровительный отдых семей участников специальной военной операции, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день уже предоставлено право на получение компенсации стоимости (или части стоимости) путевки: для бойцов СВО в размере до 70 тысяч рублей, для детей в возрасте от 6 до 17 лет – до 33 тысяч рублей на ребенка. Владимиров по итогам встречи с членами семей участников специальной военной операции дал поручение расширить эту меру поддержки, компенсируя семьям погибших или умерших участников СВО по две путевки в год для каждого ребенка. "Эти инициативы уже оформлены в законопроект и направлены на рассмотрение думы Ставрополья. Краевые депутаты рассмотрят их в ближайшее время. Рассчитываю на поддержку. Забота о тех, кто отстаивает интересы Родины, - наш общий долг", - цитирует пресс-служба губернатора. В региональном бюджете предусмотрены средства на финансирование комплекса краевых мер поддержки участникам СВО и их семей, в том числе за счет реализации нескольких краевых госпрограмм таких, как "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие сферы труда и занятости населения". Разработанный региональным правительством проект изменений в краевой Закон "О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей" предусматривает и другие меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, участники СВО, получившие увечья непосредственно при выполнении задач спецоперации, теперь получат право на получение единовременного социального пособия по ранению в размере 500 тысяч рублей без определения степени тяжести увечья. При этом факт получения ими ранения, травмы или контузии должен быть подтвержден документально.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, сво
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, СВО
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Ставропольском крае продолжается развитие системы мер поддержки участников СВО и их детей, одно из изменений коснется компенсаций на санаторно-оздоровительный отдых семей участников специальной военной операции, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на сегодняшний день уже предоставлено право на получение компенсации стоимости (или части стоимости) путевки: для бойцов СВО в размере до 70 тысяч рублей, для детей в возрасте от 6 до 17 лет – до 33 тысяч рублей на ребенка.
Владимиров
по итогам встречи с членами семей участников специальной военной операции дал поручение расширить эту меру поддержки, компенсируя семьям погибших или умерших участников СВО по две путевки в год для каждого ребенка.
«
"Эти инициативы уже оформлены в законопроект и направлены на рассмотрение думы Ставрополья. Краевые депутаты рассмотрят их в ближайшее время. Рассчитываю на поддержку. Забота о тех, кто отстаивает интересы Родины, - наш общий долг", - цитирует пресс-служба губернатора.
В региональном бюджете предусмотрены средства на финансирование комплекса краевых мер поддержки участникам СВО и их семей, в том числе за счет реализации нескольких краевых госпрограмм таких, как "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие сферы труда и занятости населения".
Разработанный региональным правительством проект изменений в краевой Закон "О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей" предусматривает и другие меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, участники СВО, получившие увечья непосредственно при выполнении задач спецоперации, теперь получат право на получение единовременного социального пособия по ранению в размере 500 тысяч рублей без определения степени тяжести увечья. При этом факт получения ими ранения, травмы или контузии должен быть подтвержден документально.