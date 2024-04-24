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В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах - РИА Новости, 24.04.2024
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17:18 24.04.2024 (обновлено: 19:17 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html
В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах - РИА Новости, 24.04.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах
Новые вирусы, обнаруженные в комарах и клещах на территории России, в настоящее время тщательно изучаются в научно-исследовательских организациях... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:18
2024-04-24T19:17
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новые вирусы, обнаруженные в комарах и клещах на территории России, в настоящее время тщательно изучаются в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора и, по предварительным данным, рисков не несут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты: обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 – у клещей. "Вирусы в комарах и клещах были обнаружены во время исследований, проводимых в рамках федерального проекта "Санитарный щит", для подготовки и предотвращения возможных угроз. В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются и, по предварительным данным, рисков не несут", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах

Роспотребнадзор: вирусы, обнаруженные в комарах и клещах в РФ, не несут рисков

© iStock.com / Jonathan Austin DanielsКомар на руке
Комар на руке - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / Jonathan Austin Daniels
Комар на руке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новые вирусы, обнаруженные в комарах и клещах на территории России, в настоящее время тщательно изучаются в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора и, по предварительным данным, рисков не несут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты: обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 – у клещей.
"Вирусы в комарах и клещах были обнаружены во время исследований, проводимых в рамках федерального проекта "Санитарный щит", для подготовки и предотвращения возможных угроз. В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются и, по предварительным данным, рисков не несут", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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