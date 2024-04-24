https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html

В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах - РИА Новости, 24.04.2024

В Роспотребнадзоре рассказали о новых вирусах в комарах и клещах

Новые вирусы, обнаруженные в комарах и клещах на территории России, в настоящее время тщательно изучаются в научно-исследовательских организациях... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:18

2024-04-24T17:18

2024-04-24T19:17

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новые вирусы, обнаруженные в комарах и клещах на территории России, в настоящее время тщательно изучаются в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора и, по предварительным данным, рисков не несут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что изучение вирусного пейзажа в России уже дало результаты: обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 – у клещей. "Вирусы в комарах и клещах были обнаружены во время исследований, проводимых в рамках федерального проекта "Санитарный щит", для подготовки и предотвращения возможных угроз. В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются и, по предварительным данным, рисков не несут", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/klesch-1937478528.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)