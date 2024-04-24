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В Москве стартовали работы по высадке виолы - РИА Новости, 24.04.2024
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16:29 24.04.2024
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В Москве стартовали работы по высадке виолы
В Москве стартовали работы по высадке виолы - РИА Новости, 24.04.2024
В Москве стартовали работы по высадке виолы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:29
2024-04-24T16:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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общество
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комплекс городского хозяйства москвы
цветы
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением стабильных положительных температур воздуха стартовали работы по высадке виолы, традиционно она появляется на клумбах первой, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. Запланирована высадка более 4,6 миллиона саженцев, которые украсят улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады. "При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, цветы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Цветы

В Москве стартовали работы по высадке виолы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВиола
Виола - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"С установлением стабильных положительных температур воздуха стартовали работы по высадке виолы, традиционно она появляется на клумбах первой, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. Запланирована высадка более 4,6 миллиона саженцев, которые украсят улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - уточнил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады.
«
"При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
Выращивание цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Цветочная палитра: что высадят на цветниках Москвы весной и летом
Вчера, 09:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыЦветы
 
 
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