https://ria.ru/20240424/viola-1942077693.html

В Москве стартовали работы по высадке виолы

В Москве стартовали работы по высадке виолы - РИА Новости, 24.04.2024

В Москве стартовали работы по высадке виолы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:29

2024-04-24T16:29

2024-04-24T16:29

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петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

цветы

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к высадке виолы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением стабильных положительных температур воздуха стартовали работы по высадке виолы, традиционно она появляется на клумбах первой, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. Запланирована высадка более 4,6 миллиона саженцев, которые украсят улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время в городских теплицах полным ходом идут мероприятия по подготовке цветочной рассады. "При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.

https://ria.ru/20240424/moskva-1941836992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, цветы