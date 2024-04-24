https://ria.ru/20240424/video-1941900658.html

Конгрессмену пригрозили штрафом за видео с проукраинскими коллегами

Конгрессмену пригрозили штрафом за видео с проукраинскими коллегами - РИА Новости, 24.04.2024

Конгрессмену пригрозили штрафом за видео с проукраинскими коллегами

Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси сообщил, что его могут оштрафовать на 500 долларов, если он не удалит видео, на котором его РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:53

2024-04-24T00:53

2024-04-24T01:04

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси сообщил, что его могут оштрафовать на 500 долларов, если он не удалит видео, на котором его коллеги-демократы радуются принятию проекта о помощи Киеву, размахивая флажками. Масси ранее в субботу опубликовал видеозапись из зала заседаний палаты представителей, когда был принят законопроект о помощи Украине. На кадры попали законодатели-демократы, которые стоя приветствовали принятие документа, под аплодисменты размахивая украинскими флажками. "Вместо того, чтобы штрафовать демократов за размахивание флагами, только что мне позвонил парламентский пристав палаты представителей и сказал, что меня оштрафуют на 500 долларов, если я не удалю это видео", - написал Масси в соцсети Х.Позднее за Масси вступился спикер палаты представителей Майк Джонсон. В соцсети Х он написал, что не согласен с оценкой парламентского пристава, и штраф на Масси наложен не будет.В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941275498.html

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