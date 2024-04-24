Конгрессмену пригрозили штрафом за видео с проукраинскими коллегами
Республиканца Масси могут оштрафовать за видео с проукраинскими демократами
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси сообщил, что его могут оштрафовать на 500 долларов, если он не удалит видео, на котором его коллеги-демократы радуются принятию проекта о помощи Киеву, размахивая флажками.
Масси ранее в субботу опубликовал видеозапись из зала заседаний палаты представителей, когда был принят законопроект о помощи Украине. На кадры попали законодатели-демократы, которые стоя приветствовали принятие документа, под аплодисменты размахивая украинскими флажками.
"Вместо того, чтобы штрафовать демократов за размахивание флагами, только что мне позвонил парламентский пристав палаты представителей и сказал, что меня оштрафуют на 500 долларов, если я не удалю это видео", - написал Масси в соцсети Х.
Позднее за Масси вступился спикер палаты представителей Майк Джонсон. В соцсети Х он написал, что не согласен с оценкой парламентского пристава, и штраф на Масси наложен не будет.
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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