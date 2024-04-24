https://ria.ru/20240424/ved-1942079552.html

Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ

Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ - РИА Новости, 24.04.2024

Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ

Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Группы РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель принял... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:39

2024-04-24T16:39

2024-04-24T16:39

экономика

максим решетников

всероссийская академия внешней торговли

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Группы РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель принял участие в круглом столе на тему "Образование в сфере ВЭД: современные вызовы", посвященном подготовке кадров для международного торгового трека, сообщает РЭЦ."Мероприятие организовали Минэкономразвития России и Всероссийская академия внешней торговли. Участники встречи обсудили, какие специалисты в условиях трансформации системы внешнеэкономической деятельности нужны российской экономике сегодня и будут востребованы завтра, какие запросы существуют у различных отраслей экономики к специалистам по международным экономическим отношениям, какие новые компетенции и подходы к работе должны появиться у государства и системы образования для эффективного ответа на текущие вызовы", - говорится в сообщении."Речь не только про санкции и структурные внешнеэкономические изменения, но и про технологические вызовы, которые могут стать для России новыми источниками роста — "зеленая" энергетика, цифровизация, космический сервис, биомедицина, электрический и беспилотный транспорт, искусственный интеллект, — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.Он добавил, что, "например, сегодня мы отчетливо видим, что для сохранения внешнеэкономических интересов страны на уровне правительства назрела необходимость укрепления кадрового потенциала на всех уровнях власти, в том числе — среди представителей загранаппарата".Участники круглого стола сошлись во мнении, что наращивать необходимые компетенции в сфере ВЭД следует через программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации."В условиях кадрового голода, подготовка квалифицированных специалистов для внешнеэкономической деятельности приобретает первостепенное значение для развития экспортного потенциала России. Особенно это актуально для регионов. Отдельная задача, на наш взгляд, состоит из позиционирования внешнеэкономической деятельности как перспективного и интересного направления", — уточнил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Он также рассказал о пилотном проекте, которые реализует Школа экспорта РЭЦ, входящая в Группу РЭЦ, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского союза Промышленников и Предпринимателей. В рамках пилота в текущем году будут запущены две программы. Они сочетают в себе теоретические знания и практический опыт, основанный на реальных кейсах экспортных компаний, что позволит будущим специалистам не только глубже понять специфику работы в сфере ВЭД, но и привлечь внимание потенциальных работодателей.В завершении встречи Решетников выступил с инициативой о создании при Всероссийской академии внешней торговли действующего совета, который будет заниматься разработкой рекомендаций по совершенствованию образования в трех различных отраслях внешнеэкономической деятельности — экономика, управление и юриспруденция.

https://ria.ru/20240423/rets-1941784184.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, максим решетников, всероссийская академия внешней торговли, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)