Рейтинг@Mail.ru
Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ved-1942079552.html
Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ
Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ - РИА Новости, 24.04.2024
Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ
Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Группы РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель принял... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:39
2024-04-24T16:39
экономика
максим решетников
всероссийская академия внешней торговли
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883511562_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_5f418ea47a8e6d686c23674850047f98.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Группы РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель принял участие в круглом столе на тему "Образование в сфере ВЭД: современные вызовы", посвященном подготовке кадров для международного торгового трека, сообщает РЭЦ."Мероприятие организовали Минэкономразвития России и Всероссийская академия внешней торговли. Участники встречи обсудили, какие специалисты в условиях трансформации системы внешнеэкономической деятельности нужны российской экономике сегодня и будут востребованы завтра, какие запросы существуют у различных отраслей экономики к специалистам по международным экономическим отношениям, какие новые компетенции и подходы к работе должны появиться у государства и системы образования для эффективного ответа на текущие вызовы", - говорится в сообщении."Речь не только про санкции и структурные внешнеэкономические изменения, но и про технологические вызовы, которые могут стать для России новыми источниками роста — "зеленая" энергетика, цифровизация, космический сервис, биомедицина, электрический и беспилотный транспорт, искусственный интеллект, — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.Он добавил, что, "например, сегодня мы отчетливо видим, что для сохранения внешнеэкономических интересов страны на уровне правительства назрела необходимость укрепления кадрового потенциала на всех уровнях власти, в том числе — среди представителей загранаппарата".Участники круглого стола сошлись во мнении, что наращивать необходимые компетенции в сфере ВЭД следует через программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации."В условиях кадрового голода, подготовка квалифицированных специалистов для внешнеэкономической деятельности приобретает первостепенное значение для развития экспортного потенциала России. Особенно это актуально для регионов. Отдельная задача, на наш взгляд, состоит из позиционирования внешнеэкономической деятельности как перспективного и интересного направления", — уточнил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.Он также рассказал о пилотном проекте, которые реализует Школа экспорта РЭЦ, входящая в Группу РЭЦ, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского союза Промышленников и Предпринимателей. В рамках пилота в текущем году будут запущены две программы. Они сочетают в себе теоретические знания и практический опыт, основанный на реальных кейсах экспортных компаний, что позволит будущим специалистам не только глубже понять специфику работы в сфере ВЭД, но и привлечь внимание потенциальных работодателей.В завершении встречи Решетников выступил с инициативой о создании при Всероссийской академии внешней торговли действующего совета, который будет заниматься разработкой рекомендаций по совершенствованию образования в трех различных отраслях внешнеэкономической деятельности — экономика, управление и юриспруденция.
https://ria.ru/20240423/rets-1941784184.html
https://ria.ru/20240422/igra-1941585634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883511562_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_cca320b153acdb6c8197ec264298cbc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим решетников, всероссийская академия внешней торговли, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Максим Решетников, Всероссийская академия внешней торговли, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Новые компетенции для специалистов ВЭД обсудили на круглом столе Группы РЭЦ

© РИА Новости / Павел Лисицын Вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Роман Генкель на круглом столе "ОАЭ: возможности для бизнеса и инвестиций"
Вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Роман Генкель на круглом столе ОАЭ: возможности для бизнеса и инвестиций - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Роман Генкель на круглом столе "ОАЭ: возможности для бизнеса и инвестиций"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Группы РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) Роман Генкель принял участие в круглом столе на тему "Образование в сфере ВЭД: современные вызовы", посвященном подготовке кадров для международного торгового трека, сообщает РЭЦ.
«
"Мероприятие организовали Минэкономразвития России и Всероссийская академия внешней торговли. Участники встречи обсудили, какие специалисты в условиях трансформации системы внешнеэкономической деятельности нужны российской экономике сегодня и будут востребованы завтра, какие запросы существуют у различных отраслей экономики к специалистам по международным экономическим отношениям, какие новые компетенции и подходы к работе должны появиться у государства и системы образования для эффективного ответа на текущие вызовы", - говорится в сообщении.
"Речь не только про санкции и структурные внешнеэкономические изменения, но и про технологические вызовы, которые могут стать для России новыми источниками роста — "зеленая" энергетика, цифровизация, космический сервис, биомедицина, электрический и беспилотный транспорт, искусственный интеллект, — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Он добавил, что, "например, сегодня мы отчетливо видим, что для сохранения внешнеэкономических интересов страны на уровне правительства назрела необходимость укрепления кадрового потенциала на всех уровнях власти, в том числе — среди представителей загранаппарата".
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
РЭЦ: лидеры креативных индустрий соберутся на онлайн-конференции в мае
23 апреля, 15:22
Участники круглого стола сошлись во мнении, что наращивать необходимые компетенции в сфере ВЭД следует через программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
«
"В условиях кадрового голода, подготовка квалифицированных специалистов для внешнеэкономической деятельности приобретает первостепенное значение для развития экспортного потенциала России. Особенно это актуально для регионов. Отдельная задача, на наш взгляд, состоит из позиционирования внешнеэкономической деятельности как перспективного и интересного направления", — уточнил вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
Он также рассказал о пилотном проекте, которые реализует Школа экспорта РЭЦ, входящая в Группу РЭЦ, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского союза Промышленников и Предпринимателей. В рамках пилота в текущем году будут запущены две программы. Они сочетают в себе теоретические знания и практический опыт, основанный на реальных кейсах экспортных компаний, что позволит будущим специалистам не только глубже понять специфику работы в сфере ВЭД, но и привлечь внимание потенциальных работодателей.
В завершении встречи Решетников выступил с инициативой о создании при Всероссийской академии внешней торговли действующего совета, который будет заниматься разработкой рекомендаций по совершенствованию образования в трех различных отраслях внешнеэкономической деятельности — экономика, управление и юриспруденция.
Студенты работают над проектом - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
РЭЦ и РУДН провели деловую игру по ВЭД в рамках "Ночи в универе"
22 апреля, 18:02
 
ЭкономикаМаксим РешетниковВсероссийская академия внешней торговлиМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала