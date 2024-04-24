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Курганский губернатор назвал сумму ущерба от паводка в регионе
Курганский губернатор назвал сумму ущерба от паводка в регионе - РИА Новости, 24.04.2024
Курганский губернатор назвал сумму ущерба от паводка в регионе
Общий ущерба от паводка в Курганской области, предварительно, оценивается в размере от четырех до девяти миллиардов рублей, доложил губернатор региона Вадим... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:35
2024-04-24T15:35
2024-04-24T15:35
курганская область
вадим шумков
владимир путин
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Общий ущерба от паводка в Курганской области, предварительно, оценивается в размере от четырех до девяти миллиардов рублей, доложил губернатор региона Вадим Шумков на совещании у президента РФ Владимира Путина. "По предварительной оценке, выполненной совместно с Минстроем, общий ущерб от паводка, включая обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуры, мог составить от четырех до девяти миллиардов рублей", - доложил Шумков. По его словам, пока вода не сошла, невозможно оценить состояние большинства жилых и инфраструктурных объектов, поэтому расчет предварительный.
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курганская область, вадим шумков, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Вадим Шумков, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Курганский губернатор назвал сумму ущерба от паводка в регионе
Шумков: ущерб от паводка в Курганской области оценивается в 4 — 9 млрд руб