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США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 24.04.2024 (обновлено: 23:05 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942158942.html
США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели
США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели - РИА Новости, 24.04.2024
США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели
Россия может добиться новых тактических успехов на фронте, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине, признал советник президента США... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:19
2024-04-24T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
джейк салливан
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Россия может добиться новых тактических успехов на фронте, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине, признал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге Белого дома."Хотя сегодняшнее объявление является хорошей новостью для Украины, они все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели", — сказал он.Чиновник также утверждает, что полугодовая задержка передачи нового пакета помощи киевскому режиму обернулась для Украины потерей части территорий, включая Авдеевку.США вновь пытаются спасти УкраинуВ среду президент Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. При этом он указал, что военные поставки последней Штаты начнут в ближайшие часы. Всего на поддержку постсоветской республики предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.Как уточнили в американском Министерстве обороны, в первый после длительного перерыва пакет помощи Украине войдут: В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, сша, россия, джейк салливан, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, джо байден, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Джейк Салливан, Украина, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Дмитрий Песков
США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели

Салливан: США признают возможность новых успехов РФ на фронте в ближайшие недели

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Россия может добиться новых тактических успехов на фронте, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине, признал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге Белого дома.
"Хотя сегодняшнее объявление является хорошей новостью для Украины, они все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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Чиновник также утверждает, что полугодовая задержка передачи нового пакета помощи киевскому режиму обернулась для Украины потерей части территорий, включая Авдеевку.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили этот населенный пункт в середине февраля. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР и существенно обезопасить город с воздуха.

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США вновь пытаются спасти Украину

В среду президент Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. При этом он указал, что военные поставки последней Штаты начнут в ближайшие часы.
Всего на поддержку постсоветской республики предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.
Военнослужащие армии США во время погрузки ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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Как уточнили в американском Министерстве обороны, в первый после длительного перерыва пакет помощи Украине войдут:
  • боеприпасы для комплексов ПВО и РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа;
  • БМП Bradley;
  • высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование;
  • патроны для стрелкового вооружения, в частности для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с БПЛА;
  • бронированные автомобили MRAP и HMMWV;
  • переносные ЗРК Stinger;
  • противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.
В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.
Как США помогают Украине
21 апреля, 12:44
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Как США помогают УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДжейк СалливанУкраинаМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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