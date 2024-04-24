https://ria.ru/20240424/ukraina-1942158942.html

США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели

США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели - РИА Новости, 24.04.2024

США признали возможность новых успехов России в СВО в ближайшие недели

Россия может добиться новых тактических успехов на фронте, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине, признал советник президента США... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T22:19

2024-04-24T22:19

2024-04-24T23:05

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Россия может добиться новых тактических успехов на фронте, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине, признал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге Белого дома."Хотя сегодняшнее объявление является хорошей новостью для Украины, они все еще под жестким давлением на поле боя. Разумеется, представляется возможным, что Россия сможет добиться новых тактических успехов в предстоящие недели", — сказал он.Чиновник также утверждает, что полугодовая задержка передачи нового пакета помощи киевскому режиму обернулась для Украины потерей части территорий, включая Авдеевку.США вновь пытаются спасти УкраинуВ среду президент Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. При этом он указал, что военные поставки последней Штаты начнут в ближайшие часы. Всего на поддержку постсоветской республики предназначается 60,84 миллиарда долларов. Из этой суммы 23,2 миллиарда пойдет на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". На аудит выделяется 26 миллионов долларов.Как уточнили в американском Министерстве обороны, в первый после длительного перерыва пакет помощи Украине войдут: В Кремле отметили, что решение Вашингтона выделить киевскому режиму дополнительные средства было ожидаемым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это сделает Соединенные Штаты еще богаче, но при этом лишь сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942140132.html

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