Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 24.04.2024 (обновлено: 22:16 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942157258.html
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину - РИА Новости, 24.04.2024
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину
Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время, заявил советник президента США по РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:04
2024-04-24T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джейк салливан
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент", - сказал он на брифинге Белого дома.Президент США Джо Байден в среду подписал законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на согласование которого в конгрессе ушло полгода. Сразу после подписания американская администрация анонсировала поставки оружия и боеприпасов на один миллиард долларов.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джейк салливан, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Джо Байден
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину

Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи США на Украину

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент", - сказал он на брифинге Белого дома.
Президент США Джо Байден в среду подписал законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на согласование которого в конгрессе ушло полгода. Сразу после подписания американская администрация анонсировала поставки оружия и боеприпасов на один миллиард долларов.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжейк СалливанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала