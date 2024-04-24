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Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину - РИА Новости, 24.04.2024
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину
Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время, заявил советник президента США по РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:04
2024-04-24T22:04
2024-04-24T22:16
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Переброска американской военной помощи на Украину начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент", - сказал он на брифинге Белого дома.Президент США Джо Байден в среду подписал законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на согласование которого в конгрессе ушло полгода. Сразу после подписания американская администрация анонсировала поставки оружия и боеприпасов на один миллиард долларов.
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в мире, украина, сша, джейк салливан, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Джо Байден
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи на Украину
Белый дом заявил о немедленной переброске военной помощи США на Украину