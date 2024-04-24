https://ria.ru/20240424/ukraina-1942143079.html

Байден поручил выделить 145 миллионов долларов Украине по линии Госдепа

Байден поручил выделить 145 миллионов долларов Украине по линии Госдепа - РИА Новости, 24.04.2024

Байден поручил выделить 145 миллионов долларов Украине по линии Госдепа

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 145 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:19

2024-04-24T20:19

2024-04-24T20:26

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до 145 миллионов долларов, говорится в меморандуме, который опубликовал Белый дом.Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией."Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 145 миллионов долларов помощи Украине", - говорится в документе.В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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