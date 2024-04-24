https://ria.ru/20240424/ukraina-1942140132.html

Пентагон подтвердил тайную передачу ATACMS Украине

Пентагон подтвердил тайную передачу ATACMS Украине - РИА Новости, 24.04.2024

Пентагон подтвердил тайную передачу ATACMS Украине

Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории", заявили РИА... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:57

2024-04-24T19:57

2024-04-24T20:58

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории", заявили РИА Новости в Министерстве обороны США."Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные ATACMS. В феврале он (президент США. — Прим. ред.), не афишируя, отдал распоряжение команде по национальной безопасности направить ATACMS для использования в пределах суверенной украинской территории", — утверждает представитель ведомства.По его словам, эти ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, а в апреле их доставили на Украину. В Пентагоне пояснили, что данные о поставках не разглашались по просьбе киевских властей.О том, что Штаты передали это оружие постсоветской республике еще в марте, ранее писало Politico. По информации издания, ВСУ уже два раза использовали его для ударов вглубь российской территории.Кроме того, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.Как заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поставки ATACMS Украине не повлияют на ход спецоперации, их будут сбивать так же, как и другие ракеты. По ее мнению, решение передать их киевскому режиму — показательное выступление перед президентскими выборами в США.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936765147.html

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