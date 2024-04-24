Пентагон подтвердил тайную передачу ATACMS Украине
Пентагон подтвердил тайную передачу Украине ракет ATACMS в апреле
Военнослужащие армии США во время погрузки ракет ATACMS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории", заявили РИА Новости в Министерстве обороны США.
О применении в ВСУ ракет ATACMS российская сторона говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.
"Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные ATACMS. В феврале он (президент США. — Прим. ред.), не афишируя, отдал распоряжение команде по национальной безопасности направить ATACMS для использования в пределах суверенной украинской территории", — утверждает представитель ведомства.
По его словам, эти ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, а в апреле их доставили на Украину.
В Пентагоне пояснили, что данные о поставках не разглашались по просьбе киевских властей.
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О том, что Штаты передали это оружие постсоветской республике еще в марте, ранее писало Politico. По информации издания, ВСУ уже два раза использовали его для ударов вглубь российской территории.
Кроме того, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
Как заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поставки ATACMS Украине не повлияют на ход спецоперации, их будут сбивать так же, как и другие ракеты. По ее мнению, решение передать их киевскому режиму — показательное выступление перед президентскими выборами в США.
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