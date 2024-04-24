https://ria.ru/20240424/ukraina-1942133706.html

ЦАР изучает российскую военную практику на Украине, заявили в Банги

ЦАР изучает российскую военную практику на Украине, заявили в Банги - РИА Новости, 24.04.2024

ЦАР изучает российскую военную практику на Украине, заявили в Банги

Военнослужащие ЦАР изучают российскую военную практику на Украине, сообщил глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:24

2024-04-24T19:24

2024-04-24T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

цар

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ЦАР изучают российскую военную практику на Украине, сообщил глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро. Отвечая на вопрос о том, изучают ли военнослужащие ЦАР военную практику конфликта на Украине, он заявил: "да, конечно". В интервью RTVI министр заметил, что "сейчас обучением и сопровождением наших вооруженных сил занимаются российские инструктора, многие из которых являются ветеранами военных действий на Украине". "И они проводят для наших военных тренинги", - добавил он. По словам главы минобороны ЦАР, "содержание обучения обновляется в соответствии с новой тактикой, которую может применять противник, в соответствии с новыми формами ведения боевых действий и тому подобным". "Наши вооруженные силы перенимают этот опыт", - отметил он. Глава минобороны республики сообщил, что в ЦАР "нет украинских военных". Также отрицательно он ответил на вопрос, есть ли военные из ЦАР, кто сейчас на Украине воюет.

https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html

https://ria.ru/20220311/tsar-1777683572.html

цар

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цар, украина, россия