https://ria.ru/20240424/ukraina-1942133706.html
ЦАР изучает российскую военную практику на Украине, заявили в Банги
ЦАР изучает российскую военную практику на Украине, заявили в Банги - РИА Новости, 24.04.2024
ЦАР изучает российскую военную практику на Украине, заявили в Банги
Военнослужащие ЦАР изучают российскую военную практику на Украине, сообщил глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:24
2024-04-24T19:24
2024-04-24T19:24
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ЦАР изучают российскую военную практику на Украине, сообщил глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро. Отвечая на вопрос о том, изучают ли военнослужащие ЦАР военную практику конфликта на Украине, он заявил: "да, конечно". В интервью RTVI министр заметил, что "сейчас обучением и сопровождением наших вооруженных сил занимаются российские инструктора, многие из которых являются ветеранами военных действий на Украине". "И они проводят для наших военных тренинги", - добавил он. По словам главы минобороны ЦАР, "содержание обучения обновляется в соответствии с новой тактикой, которую может применять противник, в соответствии с новыми формами ведения боевых действий и тому подобным". "Наши вооруженные силы перенимают этот опыт", - отметил он. Глава минобороны республики сообщил, что в ЦАР "нет украинских военных". Также отрицательно он ответил на вопрос, есть ли военные из ЦАР, кто сейчас на Украине воюет.
https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, цар, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЦАР, Украина, Россия
ЦАР изучает российскую военную практику на Украине, заявили в Банги
Минобороны ЦАР заявило об изучении российской военной практики на Украине
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие ЦАР изучают российскую военную практику на Украине, сообщил глава минобороны ЦАР Клод Рамо Биро.
Отвечая на вопрос о том, изучают ли военнослужащие ЦАР военную практику конфликта на Украине, он заявил: "да, конечно".
В интервью RTVI министр заметил, что "сейчас обучением и сопровождением наших вооруженных сил занимаются российские инструктора, многие из которых являются ветеранами военных действий на Украине". "И они проводят для наших военных тренинги", - добавил он.
По словам главы минобороны ЦАР, "содержание обучения обновляется в соответствии с новой тактикой, которую может применять противник, в соответствии с новыми формами ведения боевых действий и тому подобным". "Наши вооруженные силы перенимают этот опыт", - отметил он.
Глава минобороны республики сообщил, что в ЦАР "нет украинских военных". Также отрицательно он ответил на вопрос, есть ли военные из ЦАР, кто сейчас на Украине воюет.