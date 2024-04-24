https://ria.ru/20240424/ukraina-1942124516.html

Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции

Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции - РИА Новости, 24.04.2024

Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции

Читатели Figaro раскритиковали решение американского конгресса одобрить гигантский пакет военной и экономической помощи Украине. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:42

2024-04-24T18:42

2024-04-24T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали решение американского конгресса одобрить гигантский пакет военной и экономической помощи Украине.В среду 24 апреля сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения текущих военных операций США в регионе. На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. Президент Джо Байден уже подписал этот документ."Между выписыванием большого чека американским оружейным заводом и доставкой его продукции в Харьков — под внимательным взглядом Путина, который может обстреливать объекты логистической инфраструктуры (Украины. — Прим. Ред.), — пролегает долгий путь. Американцы увязают в этом деле, как во Вьетнаме. <…> А мы достаточно глупы, чтобы за ними следовать. Для меня Украина — ничто", — написал dutch."Байден в отчаянии. У него остается всего несколько месяцев на то, чтобы развязать третью мировую войну, перед тем как он проиграет на выборах", — поделился мнением"Этого недостаточно — и, прежде всего, уже слишком поздно", — добавил Willy2022."США в основном поставляют вооружения (не деньги), которые сами же и производят, причем по цене очевидно более высокой, чем их рыночная стоимость в 61 миллиард. И это двигает американскую промышленность. Европейцы, напротив, дают деньги, что, соответственно, обходится им в обговоренные же суммы. Какие мы наивные простачки", — заметил Peupeux."Мерзости становится все больше", — пожаловался Une Dominique."К чему продолжать провоцировать сопутствующий ущерб, постоянно подливая масла в огонь?" — задался вопросом Luz.По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240424/mwm-1942069302.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942118263.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша