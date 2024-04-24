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Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942124516.html
Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции
Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции - РИА Новости, 24.04.2024
Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции
Читатели Figaro раскритиковали решение американского конгресса одобрить гигантский пакет военной и экономической помощи Украине. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:42
2024-04-24T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали решение американского конгресса одобрить гигантский пакет военной и экономической помощи Украине.В среду 24 апреля сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения текущих военных операций США в регионе. На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. Президент Джо Байден уже подписал этот документ."Между выписыванием большого чека американским оружейным заводом и доставкой его продукции в Харьков — под внимательным взглядом Путина, который может обстреливать объекты логистической инфраструктуры (Украины. — Прим. Ред.), — пролегает долгий путь. Американцы увязают в этом деле, как во Вьетнаме. &lt;…&gt; А мы достаточно глупы, чтобы за ними следовать. Для меня Украина — ничто", — написал dutch."Байден в отчаянии. У него остается всего несколько месяцев на то, чтобы развязать третью мировую войну, перед тем как он проиграет на выборах", — поделился мнением"Этого недостаточно — и, прежде всего, уже слишком поздно", — добавил Willy2022."США в основном поставляют вооружения (не деньги), которые сами же и производят, причем по цене очевидно более высокой, чем их рыночная стоимость в 61 миллиард. И это двигает американскую промышленность. Европейцы, напротив, дают деньги, что, соответственно, обходится им в обговоренные же суммы. Какие мы наивные простачки", — заметил Peupeux."Мерзости становится все больше", — пожаловался Une Dominique."К чему продолжать провоцировать сопутствующий ущерб, постоянно подливая масла в огонь?" — задался вопросом Luz.По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240424/mwm-1942069302.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Министерство обороны США

Под взглядом Путина. Решение США по Украине вызвало возмущение во Франции

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Figaro раскритиковали решение американского конгресса одобрить гигантский пакет военной и экономической помощи Украине.
В среду 24 апреля сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения текущих военных операций США в регионе. На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов. Президент Джо Байден уже подписал этот документ.
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"Между выписыванием большого чека американским оружейным заводом и доставкой его продукции в Харьков — под внимательным взглядом Путина, который может обстреливать объекты логистической инфраструктуры (Украины. — Прим. Ред.), — пролегает долгий путь. Американцы увязают в этом деле, как во Вьетнаме. <…> А мы достаточно глупы, чтобы за ними следовать. Для меня Украина — ничто", — написал dutch.
"Байден в отчаянии. У него остается всего несколько месяцев на то, чтобы развязать третью мировую войну, перед тем как он проиграет на выборах", — поделился мнением
"Этого недостаточно — и, прежде всего, уже слишком поздно", — добавил Willy2022.
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"США в основном поставляют вооружения (не деньги), которые сами же и производят, причем по цене очевидно более высокой, чем их рыночная стоимость в 61 миллиард. И это двигает американскую промышленность. Европейцы, напротив, дают деньги, что, соответственно, обходится им в обговоренные же суммы. Какие мы наивные простачки", — заметил Peupeux.
"Мерзости становится все больше", — пожаловался Une Dominique.
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"К чему продолжать провоцировать сопутствующий ущерб, постоянно подливая масла в огонь?" — задался вопросом Luz.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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