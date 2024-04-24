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США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 24.04.2024
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18:41 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942124014.html
США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил Байден
США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил Байден - РИА Новости, 24.04.2024
США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил Байден
США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил президент США Джо Байден в телеобращении в связи с подписанием нового пакета финансирования... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:41
2024-04-24T18:41
украина
сша
киев
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил президент США Джо Байден в телеобращении в связи с подписанием нового пакета финансирования зарубежных союзников, в том числе Украины. "Я обеспечу, чтобы поставки начались незамедлительно, буквально в следующие несколько часов мы начнем отправлять оборудование Украине, в том числе снаряды для противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных систем и бронетехники", - сказал Байден. Подписанный сегодня закон предполагает выделение Киеву почти 61 миллиарда долларов. "Мы отправляем Украине оборудование из наших собственных запасов и будем восполнять их созданием новой техники и боеприпасов, созданных на американских предприятиях", - заявил президент США. Байден назвал новый пакет помощи "в буквальном смысле инвестицией не только в безопасность Украины, но в безопасность Европы и нашу собственную безопасность". После полугодовых споров законопроект, в целом соответствующий запросам Белого дома, был в субботу принят палатой представителей и вечером во вторник утвержден сенатом. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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украина, сша, киев, джо байден, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, В мире
США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил Байден

Джо Байден: США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину, заявил президент США Джо Байден в телеобращении в связи с подписанием нового пакета финансирования зарубежных союзников, в том числе Украины.
"Я обеспечу, чтобы поставки начались незамедлительно, буквально в следующие несколько часов мы начнем отправлять оборудование Украине, в том числе снаряды для противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных систем и бронетехники", - сказал Байден.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Подписанный сегодня закон предполагает выделение Киеву почти 61 миллиарда долларов. "Мы отправляем Украине оборудование из наших собственных запасов и будем восполнять их созданием новой техники и боеприпасов, созданных на американских предприятиях", - заявил президент США.
Байден назвал новый пакет помощи "в буквальном смысле инвестицией не только в безопасность Украины, но в безопасность Европы и нашу собственную безопасность".
После полугодовых споров законопроект, в целом соответствующий запросам Белого дома, был в субботу принят палатой представителей и вечером во вторник утвержден сенатом. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
 
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