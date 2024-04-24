https://ria.ru/20240424/ukraina-1942117527.html

Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме

Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.04.2024

Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую военную... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:22

2024-04-24T18:22

2024-04-24T18:22

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую военную помощь США, страна фактически увязла в долгах на сто лет вперед. Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. "Украина заплатит за "щедрость" США непомерную цену. Главное, что она получит – долги на сто лет вперед. Запад никогда и никому ничего не давал бесплатно без соблюдения собственных интересов. У Украины вряд ли будут деньги, чтобы рассчитаться с западными долгами, но зато у нее есть предприятия, плодородные земли, полезные ископаемые, а может быть просто земля для захоронения токсичных и радиоактивных отходов. Это будет плата и проценты по долгу. Запад на это очень рассчитывает", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Киев получит какую-то часть вооружений из выделяемой финансовой помощи, но большая часть осядет в карманах американских политиков. "Не для того, они чуть ли не дрались на политических площадках, чтобы отдать эту огромную сумму Украине, которая находится неизвестно где и ни для кого из американских политиков как страна интереса не представляет, только как кормушка", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий белик, госдума рф, сша, вооруженные силы украины, россия