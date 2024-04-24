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Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942117527.html
Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме
Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.04.2024
Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую военную... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:22
2024-04-24T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
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дмитрий белик
госдума рф
сша
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую военную помощь США, страна фактически увязла в долгах на сто лет вперед. Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. "Украина заплатит за "щедрость" США непомерную цену. Главное, что она получит – долги на сто лет вперед. Запад никогда и никому ничего не давал бесплатно без соблюдения собственных интересов. У Украины вряд ли будут деньги, чтобы рассчитаться с западными долгами, но зато у нее есть предприятия, плодородные земли, полезные ископаемые, а может быть просто земля для захоронения токсичных и радиоактивных отходов. Это будет плата и проценты по долгу. Запад на это очень рассчитывает", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Киев получит какую-то часть вооружений из выделяемой финансовой помощи, но большая часть осядет в карманах американских политиков. "Не для того, они чуть ли не дрались на политических площадках, чтобы отдать эту огромную сумму Украине, которая находится неизвестно где и ни для кого из американских политиков как страна интереса не представляет, только как кормушка", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, украина, дмитрий белик, госдума рф, сша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Белик, Госдума РФ, США, Вооруженные силы Украины, Россия
Украина заплатит непомерную цену за помощь США, заявили в Госдуме

Депутат Белик: Украина увязла в долгах на сто лет вперед из-за помощи Запада

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Украине придется заплатить непомерную цену за новую военную помощь США, страна фактически увязла в долгах на сто лет вперед.
Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
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"Украина заплатит за "щедрость" США непомерную цену. Главное, что она получит – долги на сто лет вперед. Запад никогда и никому ничего не давал бесплатно без соблюдения собственных интересов. У Украины вряд ли будут деньги, чтобы рассчитаться с западными долгами, но зато у нее есть предприятия, плодородные земли, полезные ископаемые, а может быть просто земля для захоронения токсичных и радиоактивных отходов. Это будет плата и проценты по долгу. Запад на это очень рассчитывает", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Киев получит какую-то часть вооружений из выделяемой финансовой помощи, но большая часть осядет в карманах американских политиков.
"Не для того, они чуть ли не дрались на политических площадках, чтобы отдать эту огромную сумму Украине, которая находится неизвестно где и ни для кого из американских политиков как страна интереса не представляет, только как кормушка", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий БеликГосдума РФСШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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