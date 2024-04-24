https://ria.ru/20240424/ukraina-1942072211.html
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины - РИА Новости, 24.04.2024
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины
Германия и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:10
2024-04-24T16:10
2024-04-24T16:10
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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Германия и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и обороны, принятом по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в среду."Мы будем стремиться к расширению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины", - отметили авторы заявления.В документе также говорится, что стороны договорились активизировать усилия для помощи Киеву, включая вопросы, касающиеся украинских вертолетов, в том числе обучение и техобслуживание. "Великобритания и Германия будут работать вместе, чтобы максимизировать влияние инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (Immediate Action on Air Defense) и Международного фонда для Украины", - добавили составители соглашения.
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в мире, германия, украина, берлин (город), риши сунак, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Риши Сунак, Олаф Шольц
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины
Шольц и Сунак договорились расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины