https://ria.ru/20240424/ukraina-1942072211.html

Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины

Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины - РИА Новости, 24.04.2024

Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины

Германия и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:10

2024-04-24T16:10

2024-04-24T16:10

в мире

германия

украина

берлин (город)

риши сунак

олаф шольц

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БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Германия и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и обороны, принятом по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в среду."Мы будем стремиться к расширению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины", - отметили авторы заявления.В документе также говорится, что стороны договорились активизировать усилия для помощи Киеву, включая вопросы, касающиеся украинских вертолетов, в том числе обучение и техобслуживание. "Великобритания и Германия будут работать вместе, чтобы максимизировать влияние инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (Immediate Action on Air Defense) и Международного фонда для Украины", - добавили составители соглашения.

https://ria.ru/20240315/aktivy-1933327642.html

германия

украина

берлин (город)

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в мире, германия, украина, берлин (город), риши сунак, олаф шольц