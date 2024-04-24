Рейтинг@Mail.ru
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942072211.html
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины - РИА Новости, 24.04.2024
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины
Германия и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:10
2024-04-24T16:10
в мире
германия
украина
берлин (город)
риши сунак
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Германия и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и обороны, принятом по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в среду."Мы будем стремиться к расширению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины", - отметили авторы заявления.В документе также говорится, что стороны договорились активизировать усилия для помощи Киеву, включая вопросы, касающиеся украинских вертолетов, в том числе обучение и техобслуживание. "Великобритания и Германия будут работать вместе, чтобы максимизировать влияние инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (Immediate Action on Air Defense) и Международного фонда для Украины", - добавили составители соглашения.
https://ria.ru/20240315/aktivy-1933327642.html
германия
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a59857d873dd25559f3d78e81a9599c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, берлин (город), риши сунак, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Риши Сунак, Олаф Шольц
Германия и Британия расширят инвестиции в оборону Украины

Шольц и Сунак договорились расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Германия и Британия намерены расширить инвестиции в оборонное обслуживание Украины, говорится в совместном соглашении двух сторон по вопросам безопасности и обороны, принятом по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Риши Сунака в Берлине в среду.
«
"Мы будем стремиться к расширению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины", - отметили авторы заявления.
В документе также говорится, что стороны договорились активизировать усилия для помощи Киеву, включая вопросы, касающиеся украинских вертолетов, в том числе обучение и техобслуживание. "Великобритания и Германия будут работать вместе, чтобы максимизировать влияние инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (Immediate Action on Air Defense) и Международного фонда для Украины", - добавили составители соглашения.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Доходы от российских активов пойдут на оружие для Украины, заявил Шольц
15 марта, 18:29
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Риши СунакОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала