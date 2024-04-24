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"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 24.04.2024 (обновлено: 23:01 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html
"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 24.04.2024
"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ по обороне села Очеретино в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:32
2024-04-24T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ по обороне села Очеретино в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Бригада, которой поручили защищать Очеретино, &lt;…&gt; бежала и оставила свои позиции под массированным огнем российской артиллерии. &lt;…&gt; Украинское командование поспешно передислоцировало 47-ю бригаду, &lt;…&gt; но она отказалась. Они сказали, что ситуация непоправимая", — отметил он.По словам эксперта, командованию ВСУ пришлось отправить туда другое подразделение, чтобы попытаться стабилизировать положение, но оно также заявило о невозможности защитить населенный пункт. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщают, что нельзя отрицать успехи российской армии на этом направлении."Что действительно удивляет, &lt;…&gt; мы получаем информацию о том, что именно произошло в Очеретино, что спровоцировало такую ситуацию, — и это крах Украины", — резюмировал Меркурис.Ранее в понедельник сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. По его словам, в Очеретино находится господствующая высота, это ключевой населенный пункт на линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
https://ria.ru/20240424/taurus-1942049087.html
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Эксперт Меркурис: бригады ВСУ отказываются оборонять село Очеретино в ДНР

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ по обороне села Очеретино в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Бригада, которой поручили защищать Очеретино, <…> бежала и оставила свои позиции под массированным огнем российской артиллерии. <…> Украинское командование поспешно передислоцировало 47-ю бригаду, <…> но она отказалась. Они сказали, что ситуация непоправимая", — отметил он.
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По словам эксперта, командованию ВСУ пришлось отправить туда другое подразделение, чтобы попытаться стабилизировать положение, но оно также заявило о невозможности защитить населенный пункт. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщают, что нельзя отрицать успехи российской армии на этом направлении.
"Что действительно удивляет, <…> мы получаем информацию о том, что именно произошло в Очеретино, что спровоцировало такую ситуацию, — и это крах Украины", — резюмировал Меркурис.
Ранее в понедельник сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. По его словам, в Очеретино находится господствующая высота, это ключевой населенный пункт на линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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