https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 24.04.2024

"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ по обороне села Очеретино в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:32

2024-04-24T15:32

2024-04-24T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

владимир рогов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ по обороне села Очеретино в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Бригада, которой поручили защищать Очеретино, <…> бежала и оставила свои позиции под массированным огнем российской артиллерии. <…> Украинское командование поспешно передислоцировало 47-ю бригаду, <…> но она отказалась. Они сказали, что ситуация непоправимая", — отметил он.По словам эксперта, командованию ВСУ пришлось отправить туда другое подразделение, чтобы попытаться стабилизировать положение, но оно также заявило о невозможности защитить населенный пункт. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщают, что нельзя отрицать успехи российской армии на этом направлении."Что действительно удивляет, <…> мы получаем информацию о том, что именно произошло в Очеретино, что спровоцировало такую ситуацию, — и это крах Украины", — резюмировал Меркурис.Ранее в понедельник сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР. По его словам, в Очеретино находится господствующая высота, это ключевой населенный пункт на линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.

https://ria.ru/20240424/taurus-1942049087.html

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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины