https://ria.ru/20240424/ukraina-1942041557.html

На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко

На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, поскольку мировые... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:57

2024-04-24T14:57

2024-04-24T15:13

специальная военная операция на украине

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белоруссия

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, поскольку мировые державы уже воюют на ее территории. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. По его словам, украинская власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев. "Все, кто смотрит на украинскую и другие геополитические трагедии, даже если не говорит в слух, то понимает: тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает. Предательство прошлого ослабевает и ведет к краху государственности", - подчеркнул президент Белоруссии.

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942029424.html

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко