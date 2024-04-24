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На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 24.04.2024 (обновлено: 15:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942041557.html
На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко
На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, поскольку мировые... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:57
2024-04-24T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, поскольку мировые державы уже воюют на ее территории. В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории", - заявил Лукашенко, выступая на заседании. По его словам, украинская власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев. "Все, кто смотрит на украинскую и другие геополитические трагедии, даже если не говорит в слух, то понимает: тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает. Предательство прошлого ослабевает и ведет к краху государственности", - подчеркнул президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html
https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942029424.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
На Украине решается судьба будущего мирового порядка, заявил Лукашенко

Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мирового порядка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, поскольку мировые державы уже воюют на ее территории.
В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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"Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории", - заявил Лукашенко, выступая на заседании.
По его словам, украинская власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев.
"Все, кто смотрит на украинскую и другие геополитические трагедии, даже если не говорит в слух, то понимает: тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает. Предательство прошлого ослабевает и ведет к краху государственности", - подчеркнул президент Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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