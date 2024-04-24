https://ria.ru/20240424/ukraina-1942011326.html

Британский полковник заявил, что помощь Лондона и Вашингтона не спасет Киев

Британский полковник заявил, что помощь Лондона и Вашингтона не спасет Киев - РИА Новости, 24.04.2024

Британский полковник заявил, что помощь Лондона и Вашингтона не спасет Киев

Киев, несмотря на объявленные ранее Вашингтоном и Лондоном крупные пакеты помощи, не сможет перейти в наступление, считает британский полковник в отставке... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:39

2024-04-24T13:39

2024-04-24T13:39

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Киев, несмотря на объявленные ранее Вашингтоном и Лондоном крупные пакеты помощи, не сможет перейти в наступление, считает британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph, озаглавленной "Киеву осталось шесть месяцев". Сенат США в среду принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов. Кроме того, накануне британский премьер Риши Сунак объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов фунтов стерлингов и крупной поставке оборудования. "Они (новые пакеты помощи - ред.) не помогут Украине перехватить инициативу и снова перейти в наступление", – написал Кемп. По его словам, одной из причин для этого стало то, что Россия добилась превосходства в воздухе, тогда как средств ПВО у Киева недостаточно. Кроме того, Украина не располагает достаточным количеством войск и не хочет проводить масштабную мобилизацию после двух лет утомительных боев. "Предстоящие проблемы практически непреодолимы. Россия обладает быстрорастущей экономикой военного времени и к настоящему моменту накопила огромные силы", – продолжает он, добавляя, что при условии значительных успехов Москвы этим летом к зиме у Запада уже не будет желания идти на дополнительные траты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, великобритания, сша, вооруженные силы украины