Британский полковник заявил, что помощь Лондона и Вашингтона не спасет Киев
Полковник Кемп: новые пакеты помощи не помогут Украине перейти в наступление
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Киев, несмотря на объявленные ранее Вашингтоном и Лондоном крупные пакеты помощи, не сможет перейти в наступление, считает британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph, озаглавленной "Киеву осталось шесть месяцев".
Сенат США в среду принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов. Кроме того, накануне британский премьер Риши Сунак объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов фунтов стерлингов и крупной поставке оборудования.
Истерика на фоне агонии не поможет Западу
20 апреля, 08:00
"Они (новые пакеты помощи - ред.) не помогут Украине перехватить инициативу и снова перейти в наступление", – написал Кемп. По его словам, одной из причин для этого стало то, что Россия добилась превосходства в воздухе, тогда как средств ПВО у Киева недостаточно. Кроме того, Украина не располагает достаточным количеством войск и не хочет проводить масштабную мобилизацию после двух лет утомительных боев.
"Предстоящие проблемы практически непреодолимы. Россия обладает быстрорастущей экономикой военного времени и к настоящему моменту накопила огромные силы", – продолжает он, добавляя, что при условии значительных успехов Москвы этим летом к зиме у Запада уже не будет желания идти на дополнительные траты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.