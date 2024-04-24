https://ria.ru/20240424/ukraina-1941977973.html

Американские СМИ усомнились, что помощь США приведет Украину к победе

Американские СМИ усомнились, что помощь США приведет Украину к победе - РИА Новости, 24.04.2024

Американские СМИ усомнились, что помощь США приведет Украину к победе

Новая военная помощь США Украине не приведет Киев к победе, сообщает издание American Conservative со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:02

2024-04-24T12:02

2024-04-24T12:27

украина

сша

россия

джо байден

николай петров

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934465681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4680ab1a2c9d6f2d020b9ac7bb64b26.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Новая военная помощь США Украине не приведет Киев к победе, сообщает издание American Conservative со ссылкой на экспертов. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". "Есть пять вещей, которые пакет помощи не предоставит Украине. Он не обеспечит достаточного количества денег. Он не предоставит столь необходимое оружие, и не поставит его вовремя. Он не предоставит еще более остро необходимые войска. И не обеспечит победу", - говорится в материале газеты. Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро заявил изданию, что 61 миллиард долларов, которые США направят Украине, "не поменяют исхода войны". "Чтобы поменять исход, нужно гораздо-гораздо больше денег", - добавил эксперт. American Conservative подчеркивает, что следующие пакеты помощи Украине могут быть еще меньше. Даже если денег было бы достаточно, отмечает издание, они бы не обеспечили Украину необходимым оружием, потому что оно не доступно для покупки. "Даже если вы получите эти деньги, у вас не будет такого количества артиллерийских снарядов, ракет-перехватчиков для ПВО. Не получится производить артиллерийские снаряды быстрее, чем мы делаем это сейчас. Это вопрос физических возможностей: мы не можем этого сделать", - приводит издание слова американского подполковника в отставке Дэниела Дэвиса. Александр Хилл, профессор военной истории в Университете Калгари заявил изданию, что новый пакет американской помощь "пролит кровопролитие". По его словам, если США хотят помочь Украине, они должны "продвигать значимые переговоры, которые будут включать не только территориальный вопрос, но и будущий характер отношений между Украиной и НАТО, с целью содействия установлению прочного мира". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/peskov-1941493748.html

https://ria.ru/20240422/tusk-1941522354.html

https://ria.ru/20240424/mnogokhodovka-1941914899.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, джо байден, николай петров, сергей лавров, нато, министерство обороны сша