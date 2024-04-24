Сегодня. Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции
Филиппо назвал бредом слова Зеленского об угрозе Путина Европе
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава России Владимир Путин "будет угрожать Европе".
"Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — написал он.
"Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — написал он.
Филиппо призвал не поддаваться этому шантажу и перестать посылать деньги и оружие на Украину. По его мнению, нужно как можно скорее обсудить мир и остановить бессмысленные жертвы людей.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России.