https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html

Сегодня. Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции

Сегодня. Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции - РИА Новости, 24.04.2024

Сегодня. Слова Зеленского о Путине вызвали ярость во Франции

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:42

2024-04-24T10:42

2024-04-24T11:35

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если он не получит оружие, то глава России Владимир Путин "будет угрожать Европе". "Новый бред сегодня утром от Зеленского (и, следовательно, его сторонников из НАТО), который утверждает, что если у него не будет требуемых миллиардов и оружия, то Путин вторгнется в страны Балтии, Польшу и часть Германии, потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза", — написал он. Филиппо призвал не поддаваться этому шантажу и перестать посылать деньги и оружие на Украину. По его мнению, нужно как можно скорее обсудить мир и остановить бессмысленные жертвы людей.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941945958.html

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украина, в мире, владимир путин, россия, владимир зеленский