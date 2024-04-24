На востоке. В США рассказали, что сделали две бригады ВСУ на передовой
Forbes: две бригады ВСУ оставили свои позиции за несколько недель
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В ВСУ наметилась неприятная тенденция, сообщает Forbes, описывая ситуацию с последними неудачами двух украинских бригад.
"Плохая новость заключается в том, что все, что случилось со 115-й механизированной бригадой ВСУ, похоже, носит системный характер. Это уже второе украинское подразделение, развалившееся на восточном фронте за последние несколько недель", — говорится в публикации.
"Плохая новость заключается в том, что все, что случилось со 115-й механизированной бригадой ВСУ, похоже, носит системный характер. Это уже второе украинское подразделение, развалившееся на восточном фронте за последние несколько недель", — говорится в публикации.
Издание приводит слова командира 47-й бригады ВСУ Николая Мельника, который пояснил, что 115-я должна была занять место его подразделения, но "что-то пошло не так", и часть войск просто сбежала.
Первым же подразделением, потерпевшим неудачу, стала 67-я механизированная бригада, которая воевала в районе Часова Яра, пока не начались внутренние раздоры внутри ее командного состава, пишет Forbes.
Первым же подразделением, потерпевшим неудачу, стала 67-я механизированная бригада, которая воевала в районе Часова Яра, пока не начались внутренние раздоры внутри ее командного состава, пишет Forbes.
В статье отмечается, что новое вооружение стоимостью в миллиарды долларов уже в пути, но это оружие бесполезно, если нет достаточно развернутых, организованных и хорошо отдохнувших подразделений, которые могли бы его использовать.
Ранее украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в ДНР, сообщила "Украинская правда". По данным издания, одной из причин этого, которую обнаружила проверка, оказались проблемы внутри самой бригады. В частности, командиры отделяли от военнослужащих "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Ранее украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в ДНР, сообщила "Украинская правда". По данным издания, одной из причин этого, которую обнаружила проверка, оказались проблемы внутри самой бригады. В частности, командиры отделяли от военнослужащих "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.