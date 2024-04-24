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На востоке. В США рассказали, что сделали две бригады ВСУ на передовой - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 24.04.2024 (обновлено: 17:15 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941945958.html
На востоке. В США рассказали, что сделали две бригады ВСУ на передовой
На востоке. В США рассказали, что сделали две бригады ВСУ на передовой - РИА Новости, 24.04.2024
На востоке. В США рассказали, что сделали две бригады ВСУ на передовой
Плохая новость заключается в том, что все, что случилось со 115-й механизированной бригадой ВСУ, похоже, носит системный характер. Это уже второе украинское... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:10
2024-04-24T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В ВСУ наметилась неприятная тенденция, сообщает Forbes, описывая ситуацию с последними неудачами двух украинских бригад. "Плохая новость заключается в том, что все, что случилось со 115-й механизированной бригадой ВСУ, похоже, носит системный характер. Это уже второе украинское подразделение, развалившееся на восточном фронте за последние несколько недель", — говорится в публикации.Издание приводит слова командира 47-й бригады ВСУ Николая Мельника, который пояснил, что 115-я должна была занять место его подразделения, но "что-то пошло не так", и часть войск просто сбежала. Первым же подразделением, потерпевшим неудачу, стала 67-я механизированная бригада, которая воевала в районе Часова Яра, пока не начались внутренние раздоры внутри ее командного состава, пишет Forbes.В статье отмечается, что новое вооружение стоимостью в миллиарды долларов уже в пути, но это оружие бесполезно, если нет достаточно развернутых, организованных и хорошо отдохнувших подразделений, которые могли бы его использовать. Ранее украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в ДНР, сообщила "Украинская правда". По данным издания, одной из причин этого, которую обнаружила проверка, оказались проблемы внутри самой бригады. В частности, командиры отделяли от военнослужащих "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции. * Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
На востоке. В США рассказали, что сделали две бригады ВСУ на передовой

Forbes: две бригады ВСУ оставили свои позиции за несколько недель

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В ВСУ наметилась неприятная тенденция, сообщает Forbes, описывая ситуацию с последними неудачами двух украинских бригад.

"Плохая новость заключается в том, что все, что случилось со 115-й механизированной бригадой ВСУ, похоже, носит системный характер. Это уже второе украинское подразделение, развалившееся на восточном фронте за последние несколько недель", — говорится в публикации.
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Издание приводит слова командира 47-й бригады ВСУ Николая Мельника, который пояснил, что 115-я должна была занять место его подразделения, но "что-то пошло не так", и часть войск просто сбежала.

Первым же подразделением, потерпевшим неудачу, стала 67-я механизированная бригада, которая воевала в районе Часова Яра, пока не начались внутренние раздоры внутри ее командного состава, пишет Forbes.
В статье отмечается, что новое вооружение стоимостью в миллиарды долларов уже в пути, но это оружие бесполезно, если нет достаточно развернутых, организованных и хорошо отдохнувших подразделений, которые могли бы его использовать.

Ранее украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в ДНР, сообщила "Украинская правда". По данным издания, одной из причин этого, которую обнаружила проверка, оказались проблемы внутри самой бригады. В частности, командиры отделяли от военнослужащих "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции.

* Запрещенная в России экстремистская организация.
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