Рейтинг@Mail.ru
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 24.04.2024 (обновлено: 10:16 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/udar-1941934020.html
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.04.2024
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:36
2024-04-24T10:16
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, в городе Белополье зафиксирован прилет семи ракет РСЗО "Смерч" "с удачной детонацией"."Известно, что попали в расположение ВСУ", - сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что другие подробности ему неизвестны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_06af04fa480c9302d652e972e8372b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области

Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в городе Белополье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в городе Белополье зафиксирован прилет семи ракет РСЗО "Смерч" "с удачной детонацией".
"Известно, что попали в расположение ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что другие подробности ему неизвестны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Танк Т-72 ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
"Стало не до смеха". Кто удивил ВСУ на передовой
21 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала