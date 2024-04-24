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Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 24.04.2024
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:36
2024-04-24T09:36
2024-04-24T10:16
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По его словам, в городе Белополье зафиксирован прилет семи ракет РСЗО "Смерч" "с удачной детонацией"."Известно, что попали в расположение ВСУ", - сказал собеседник агентства.Лебедев добавил, что другие подробности ему неизвестны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Лебедев
Подполье: российские военные ударили по расположению ВСУ в Сумской области
Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в городе Белополье