https://ria.ru/20240424/ucheniya-1941916756.html

Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии

Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии - РИА Новости, 24.04.2024

Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии

Начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер, заявила РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:11

2024-04-24T07:11

2024-04-24T07:15

финляндия

нато

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Начинающиеся 26 апреля учения НАТО в Финляндии в непосредственной близости от российско-финляндской границы носят провокационный характер, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Военные учения НАТО вблизи российских границ носят провокационный характер. Их задача – демонстрацией силы оказать военное давление на Российскую Федерацию",- сказала она.По словам Захаровой, "для оправдания своих агрессивных устремлений представители Североатлантического блока целенаправленно нагнетают истерию вокруг мнимой российской "угрозы", в том числе активно распространяют инсинуации о неких планах России напасть на страны-члены организации".Она уверена, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии является частью гибридной войны против России."Хельсинки стремится поскорее завершить свою официальную "прописку" в НАТО в качестве "новобранца" и стать полноправным участником этой авантюры",- отметила Мария Захарова.

https://ria.ru/20240421/zakharova-1941358649.html

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финляндия, нато, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)