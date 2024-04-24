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В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки - РИА Новости, 24.04.2024
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17:24 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942101094.html
В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки - РИА Новости, 24.04.2024
В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике Крым. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:24
2024-04-24T17:24
происшествия
евпатория
россия
сакский район
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике Крым. В середине апреля 23-летняя жительница Евпатории покинула дом и не вернулась, родные забили тревогу и обратились в полицию. "Накануне по подозрению в совершении убийства девушки задержаны двое мужчин, 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров", - сообщили в СУСК. К исчезновению девушки оказались причастны ее знакомые. На допросе один из мужчин дал признательные показания: ее задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района. Подозреваемый показал, где спрятано тело. Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html
евпатория
россия
сакский район
республика крым
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происшествия, евпатория, россия, сакский район, республика крым
Происшествия, Евпатория, Россия, Сакский район, Республика Крым
В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории

© ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу СевастополюДвое крымчан задержаны по подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки из Евпатории. Кадр видео
Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки из Евпатории. Кадр видео
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки из Евпатории. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике Крым.
В середине апреля 23-летняя жительница Евпатории покинула дом и не вернулась, родные забили тревогу и обратились в полицию.
«
"Накануне по подозрению в совершении убийства девушки задержаны двое мужчин, 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров", - сообщили в СУСК.
К исчезновению девушки оказались причастны ее знакомые. На допросе один из мужчин дал признательные показания: ее задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района. Подозреваемый показал, где спрятано тело.
Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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ПроисшествияЕвпаторияРоссияСакский районРеспублика Крым
 
 
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