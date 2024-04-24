https://ria.ru/20240424/ubiystvo-1942101094.html

В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки

В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки - РИА Новости, 24.04.2024

В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки

Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике Крым. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:24

2024-04-24T17:24

2024-04-24T17:24

происшествия

евпатория

россия

сакский район

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике Крым. В середине апреля 23-летняя жительница Евпатории покинула дом и не вернулась, родные забили тревогу и обратились в полицию. "Накануне по подозрению в совершении убийства девушки задержаны двое мужчин, 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров", - сообщили в СУСК. К исчезновению девушки оказались причастны ее знакомые. На допросе один из мужчин дал признательные показания: ее задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района. Подозреваемый показал, где спрятано тело. Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html

евпатория

россия

сакский район

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, евпатория, россия, сакский район, республика крым