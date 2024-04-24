В Крыму задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу СевастополюДвое крымчан задержаны по подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки из Евпатории. Кадр видео
Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве без вести пропавшей девушки из Евпатории. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Двое крымчан задержаны по подозрению в убийстве пропавшей девушки из Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике Крым.
В середине апреля 23-летняя жительница Евпатории покинула дом и не вернулась, родные забили тревогу и обратились в полицию.
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"Накануне по подозрению в совершении убийства девушки задержаны двое мужчин, 29-летний житель Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров", - сообщили в СУСК.
К исчезновению девушки оказались причастны ее знакомые. На допросе один из мужчин дал признательные показания: ее задушили в ходе конфликта в доме на территории Красноперекопского района. Подозреваемый показал, где спрятано тело.
Следствие готовится предъявить обвинение фигурантам в совершении убийства в составе группы лиц и выйти в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения, говорится в сообщении.
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