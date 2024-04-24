https://ria.ru/20240424/turtsiya-1941990387.html

В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines

В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines - РИА Новости, 24.04.2024

В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines

Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines, дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов, заявил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:39

2024-04-24T12:39

2024-04-24T13:05

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turkish airlines

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines, дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в российском посольстве в Анкаре посоветовали гражданам РФ на фоне массовых отказов в допуске на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд, но не в Турции. В дипмиссии отметили, что авиакомпания Turkish Airlines, несмотря на неоднократные обращения дипломатов, продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и ряд других) в посадке на рейсы. При этом сотрудники авиакомпании либо не предоставляют внятных объяснений отказа, либо ссылаются на установленные латиноамериканскими государствами правила въезда.Ситуация наблюдается с конца февраля, в начале марта авиакомпания опубликовала на английском и турецком языках дополнительные требования к пассажирам. В посольстве отмечали, что, несмотря на настоятельные обращения дипломатов, эти требования не были опубликованы на русском языке.Во вторник на сайте компании появился перевод памятки и на русский язык, при этом сходу пассажиру будет непросто найти ее на русскоязычном сайте."Проблема в основном с турецкой стороны, со стороны турецкой компании. И здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно. Наше посольство в Анкаре работает", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что дружественный характер российско-турецких отношений позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов. "У нас очень конструктивные ... отношения с турецкой стороной. И мы будем использовать эти отношения, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20240423/turtsiya-1941678512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, turkish airlines, дмитрий песков