https://ria.ru/20240423/pamyatka-1941868314.html

Turkish Airlines перевела памятку россиянам, следующим в Латинскую Америку

Turkish Airlines перевела памятку россиянам, следующим в Латинскую Америку - РИА Новости, 23.04.2024

Turkish Airlines перевела памятку россиянам, следующим в Латинскую Америку

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines спустя почти два месяца перевела на русский язык памятку для следующих в Латинскую Америку пассажиров после случаев... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:29

2024-04-23T19:29

2024-04-23T19:29

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turkish airlines

международная ассоциация воздушного транспорта

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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines спустя почти два месяца перевела на русский язык памятку для следующих в Латинскую Америку пассажиров после случаев массового недопуска российских пассажиров на рейсы из Стамбула. Ранее в российском посольстве в Анкаре посоветовали гражданам РФ на фоне массовых отказов в допуске на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд, но не в Турции. В дипмиссии отметили, что авиакомпания Turkish Airlines, несмотря на неоднократные обращения дипломатов, продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и ряд других) в посадке на рейсы. При этом сотрудники авиакомпании либо не предоставляют внятных объяснений отказа, либо ссылаются на установленные латиноамериканскими государствами правила въезда. Ситуация наблюдается с конца февраля, в начале марта авиакомпания опубликовала на английском и турецком языках дополнительные требования к пассажирам. В посольстве отмечали, что, несмотря на настоятельные обращения дипломатов, эти требования не были опубликованы на русском языке. Во вторник на сайте компании появился перевод памятки и на русский язык, при этом сходу пассажиру будет непросто найти ее на русскоязычном сайте. "Некоторые дополнительные меры контроля могут применяться к нашим пассажирам, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу (CCS), Мексику (MEX и CUN), Колумбию (BOG), Кубу (HAV) и Бразилию (GRU), помимо общих правил, таких как паспорт и визовые требования. Поскольку власти страны могут отказать во въезде в страну при соблюдении следующих требований, аналогичный контроль может осуществляться во время посадки. С общими правилами можно ознакомиться на веб-сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)", - гласит памятка. "Обращаем ваше внимание, что пассажиры, не соответствующие одному из условий, перечисленных выше для указанных аэропортов, могут столкнуться с проблемами при посадке на соответствующий рейс", - отмечает компания. В частности, направляющимся в аэропорт Мехико пассажирам необходимы транзитная виза и авиабилет на следующий рейс в случае транзитного рейса, бронирование гостиницы, которое уже оплачено и покрывает период путешествия, билет туда и обратно при условии, что даты авиабилета находятся в пределах срока действия визы для стран, в которые требуется виза. Представители Turkish Airlines не дают никаких письменных объяснений причин происходящего, а порой ведут себя откровенно некорректно, при этом сотрудники российских консульских загранучреждений до сих пор не имеют права прохода в транзитную "чистую" зону аэропорта города Стамбула, заявляли в посольстве РФ в Анкаре. Также в посольстве посоветовали гражданам России тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании. Некоторые из снятых авиакомпанией с рейсов россиян собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Пассажиры уточняли, что письменный отказ компания выдает крайне редко, в связи с чем вернуть деньги за неиспользованные сегменты авиарейсов практически невозможно. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941626215.html

https://ria.ru/20240421/buravov-1941343979.html

https://ria.ru/20240317/usloviya-1933832917.html

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в мире, стамбул, россия, латинская америка, turkish airlines, международная ассоциация воздушного транспорта