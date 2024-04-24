https://ria.ru/20240424/tsel-1941909512.html

Эксперт назвала главную цель хакеров в 2024 году

Эксперт назвала главную цель хакеров в 2024 году - РИА Новости, 24.04.2024

Эксперт назвала главную цель хакеров в 2024 году

Промышленность, в последние годы бывшая главной целью хакеров, останется ей и в этом году, в фокусе внимания киберпреступников будут также финансовый и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T04:20

2024-04-24T04:20

2024-04-24T04:20

технологии

россия

лаборатория касперского

снг

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Промышленность, в последние годы бывшая главной целью хакеров, останется ей и в этом году, в фокусе внимания киберпреступников будут также финансовый и госсектор, а также СМИ, такое мнение высказала РИА Новости директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Общие тенденции в этом году, скорее всего, сохранятся те же, что и в 2022, и в 2023. Сейчас мы наблюдаем, что промышленность остается в фокусе хакеров. У нас много промышленных предприятий, крупных, развивающихся, поэтому они будут атаковать эту отрасль", - сообщила она. Кулашова добавила, что "традиционно также происходят кибератаки на финансовый сектор и государственный сектор". "В прошлом году мы отметили всплеск угроз на средства массовой информации, думаю, в целом, все останется по-прежнему", - сказала Кулашова. По словам эксперта, кибератак на российском рынке в последнее время становится меньше, но хакеры используют более изощренные способы - они применяют современные технологии, в том числе, искусственный интеллект (ИИ). Кулашова напомнила, что в конце марта уже была зафиксирована первая атака, проведенная с помощью ИИ и на платформы искусственного интеллекта. "Кибератака была, в частности, на фреймворк Ray, им пользуются и OpenAI, и Amazon. Злоумышленники достаточно долго присутствовали в инфраструктурах, они развернули все классические зловредные действия, даже майнинг", - рассказала она. Технологии ИИ будут использоваться и в атаках на обычных пользователей, полагает Кулашова. "Нас ждут все традиционные виды мошенничества, может быть, отягощенные еще какими-то дополнительными средствами искусственного интеллекта, в том числе дипфейками. Поэтому нам с вами, как гражданам, надо быть бдительными", - заключила она.

https://ria.ru/20240423/permyakov-1941669007.html

https://ria.ru/20240414/khakery-1939987497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, лаборатория касперского, снг