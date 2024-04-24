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В КНДР назвали цель США на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:22 24.04.2024 (обновлено: 03:23 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/tsel-1941907327.html
В КНДР назвали цель США на Украине
В КНДР назвали цель США на Украине - РИА Новости, 24.04.2024
В КНДР назвали цель США на Украине
США пользуются конфликтом на Украине, чтобы удовлетворить интересы американских военных монополий и при этом подчинить себе администрацию Владимира Зеленского... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T03:22
2024-04-24T03:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США пользуются конфликтом на Украине, чтобы удовлетворить интересы американских военных монополий и при этом подчинить себе администрацию Владимира Зеленского для осуществления стратегии сдерживания России, заявило министерство иностранных дел КНДР. "Их (США - ред.) цель заключается в том, чтобы, пользуясь украинским конфликтом, удовлетворить интересы военных монополий США и в то же время подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК). Как отмечается в заявлении, эксперты оценивают, что именно США извлекают максимальную выгоду из ситуации на Украине, а администрация президента США Джо Байдена пьет "кровавое вино", получая огромные прибыли. "Хотя США стараются продлить остаток жизни властей Зеленского "переливанием крови", но это отнюдь не может изменить судьбу приспешников, которые находятся в предсмертной агонии", - подчеркивает заместитель министра иностранных дел КНДР. В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, КНДР (Северная Корея)
В КНДР назвали цель США на Украине

МИД КНДР: США удовлетворяют интересы своих военных монополий на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. США пользуются конфликтом на Украине, чтобы удовлетворить интересы американских военных монополий и при этом подчинить себе администрацию Владимира Зеленского для осуществления стратегии сдерживания России, заявило министерство иностранных дел КНДР.
"Их (США - ред.) цель заключается в том, чтобы, пользуясь украинским конфликтом, удовлетворить интересы военных монополий США и в то же время подчинить себе марионеточную свору Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России", - говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
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Как отмечается в заявлении, эксперты оценивают, что именно США извлекают максимальную выгоду из ситуации на Украине, а администрация президента США Джо Байдена пьет "кровавое вино", получая огромные прибыли.
"Хотя США стараются продлить остаток жизни властей Зеленского "переливанием крови", но это отнюдь не может изменить судьбу приспешников, которые находятся в предсмертной агонии", - подчеркивает заместитель министра иностранных дел КНДР.
В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденКНДР (Северная Корея)
 
 
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