https://ria.ru/20240424/tsar-1942131675.html
В Банги ждут поставок боеприпасов из России
В Банги ждут поставок боеприпасов из России - РИА Новости, 24.04.2024
В Банги ждут поставок боеприпасов из России
Центральноафриканская Республика из-за логистических сложностей ждет поставок российских боеприпасов, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:13
2024-04-24T19:13
2024-04-24T19:13
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Центральноафриканская Республика из-за логистических сложностей ждет поставок российских боеприпасов, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. Говоря в интервью RTVI о возможном подписании документов на форуме безопасности, он указал, что "самих по себе соглашений не было подписано". "Но мы со своей стороны обозначили наши потребности. И у этих потребностей есть решения со стороны России", - добавил он. "Ранее, еще в ЦАР с российской стороны был подписан ряд документов о поставках оружия, боеприпасов и прочего. У нас есть список и все необходимые документы. Но возникли определенные логистические сложности. Так что мы ожидаем поставку", - сказал министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, в мире
В Банги ждут поставок боеприпасов из России
Министр обороны: ЦАР из-за логистических сложностей ждет российских снарядов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Центральноафриканская Республика из-за логистических сложностей ждет поставок российских боеприпасов, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.
Говоря в интервью RTVI о возможном подписании документов на форуме безопасности, он указал, что "самих по себе соглашений не было подписано". "Но мы со своей стороны обозначили наши потребности. И у этих потребностей есть решения со стороны России", - добавил он.
"Ранее, еще в ЦАР с российской стороны был подписан ряд документов о поставках оружия, боеприпасов и прочего. У нас есть список и все необходимые документы. Но возникли определенные логистические сложности. Так что мы ожидаем поставку", - сказал министр.