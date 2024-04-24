https://ria.ru/20240424/tsar-1942131675.html

В Банги ждут поставок боеприпасов из России

В Банги ждут поставок боеприпасов из России - РИА Новости, 24.04.2024

В Банги ждут поставок боеприпасов из России

Центральноафриканская Республика из-за логистических сложностей ждет поставок российских боеприпасов, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:13

2024-04-24T19:13

2024-04-24T19:13

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Центральноафриканская Республика из-за логистических сложностей ждет поставок российских боеприпасов, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. Говоря в интервью RTVI о возможном подписании документов на форуме безопасности, он указал, что "самих по себе соглашений не было подписано". "Но мы со своей стороны обозначили наши потребности. И у этих потребностей есть решения со стороны России", - добавил он. "Ранее, еще в ЦАР с российской стороны был подписан ряд документов о поставках оружия, боеприпасов и прочего. У нас есть список и все необходимые документы. Но возникли определенные логистические сложности. Так что мы ожидаем поставку", - сказал министр.

https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html

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Кирилл Волков

цар, россия, в мире