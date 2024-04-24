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Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги - РИА Новости, 24.04.2024
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19:09 24.04.2024 (обновлено: 19:52 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/tsar-1942131228.html
Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги
Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги - РИА Новости, 24.04.2024
Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги
Сотни офицеров вооруженных сил Центральноафриканской Республики в настоящее время проходят обучение в России, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:09
2024-04-24T19:52
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотни офицеров вооруженных сил Центральноафриканской Республики в настоящее время проходят обучение в России, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. "За последние пять лет российские инструкторы подготовили более 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил ЦАР. И процесс обучения качественно отличается от опыта обучения с другими партнерами", - сказал он в интервью RTVI. Министр добавил, что "в этом обучении много внимания уделяется практике и физической подготовке". "Более того, российские инструкторы сопровождают солдат ЦАВС в операциях против вооруженных групп. Это незаменимый опыт, который действительно позволил нашим вооруженным силам быть эффективными в бою", - сказал он. По словам министра, "российские инструкторы стали очень важной составляющей, важным звеном в системе безопасности" ЦАР. "И нам еще предстоит проделать большую работу с ними", - добавил он. "В настоящее время в Российской Федерации проходят обучение сотни офицеров наших вооруженных сил", - заключил Рамо Биро. Министр добавил, что в ЦАР "довольны работой российских инструкторов", которые находятся в республике и которые поддерживают ВС страны "в различных областях", готовы обсуждать условия расширения сотрудничества.
https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html
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в мире, цар, россия
В мире, ЦАР, Россия
Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги

Минобороны ЦАР: сотни офицеров ВС страны проходят обучение в России

© AP Photo / Jerome DelayВоенные на базе в Бамбари, ЦАР
Военные на базе в Бамбари, ЦАР - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Военные на базе в Бамбари, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотни офицеров вооруженных сил Центральноафриканской Республики в настоящее время проходят обучение в России, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро.
"За последние пять лет российские инструкторы подготовили более 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил ЦАР. И процесс обучения качественно отличается от опыта обучения с другими партнерами", - сказал он в интервью RTVI.
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Министр добавил, что "в этом обучении много внимания уделяется практике и физической подготовке". "Более того, российские инструкторы сопровождают солдат ЦАВС в операциях против вооруженных групп. Это незаменимый опыт, который действительно позволил нашим вооруженным силам быть эффективными в бою", - сказал он.
По словам министра, "российские инструкторы стали очень важной составляющей, важным звеном в системе безопасности" ЦАР. "И нам еще предстоит проделать большую работу с ними", - добавил он.
"В настоящее время в Российской Федерации проходят обучение сотни офицеров наших вооруженных сил", - заключил Рамо Биро. Министр добавил, что в ЦАР "довольны работой российских инструкторов", которые находятся в республике и которые поддерживают ВС страны "в различных областях", готовы обсуждать условия расширения сотрудничества.
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