https://ria.ru/20240424/tsar-1942131228.html

Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги

Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги - РИА Новости, 24.04.2024

Сотни офицеров армии ЦАР учатся в России, заявили в Банги

Сотни офицеров вооруженных сил Центральноафриканской Республики в настоящее время проходят обучение в России, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:09

2024-04-24T19:09

2024-04-24T19:52

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сотни офицеров вооруженных сил Центральноафриканской Республики в настоящее время проходят обучение в России, сообщил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро. "За последние пять лет российские инструкторы подготовили более 10 тысяч военнослужащих вооруженных сил ЦАР. И процесс обучения качественно отличается от опыта обучения с другими партнерами", - сказал он в интервью RTVI. Министр добавил, что "в этом обучении много внимания уделяется практике и физической подготовке". "Более того, российские инструкторы сопровождают солдат ЦАВС в операциях против вооруженных групп. Это незаменимый опыт, который действительно позволил нашим вооруженным силам быть эффективными в бою", - сказал он. По словам министра, "российские инструкторы стали очень важной составляющей, важным звеном в системе безопасности" ЦАР. "И нам еще предстоит проделать большую работу с ними", - добавил он. "В настоящее время в Российской Федерации проходят обучение сотни офицеров наших вооруженных сил", - заключил Рамо Биро. Министр добавил, что в ЦАР "довольны работой российских инструкторов", которые находятся в республике и которые поддерживают ВС страны "в различных областях", готовы обсуждать условия расширения сотрудничества.

https://ria.ru/20240419/tsar-1941083799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, цар, россия